U baccalà, testo e significato della canzone in barese di Serena Brancale

Spopola sui social una canzone in dialetto barese che è già una hit: il titolo è U baccalà ed è cantata da una cantautrice e polistrumentista italiana. Ecco il testo e il significato.

La canzone barese U baccalà è ormai un tormentone. Su Tik Tok e Instagram è diventata il sottofondo di stories e reel divertenti e piace a tutti quanti. Il testo è completamente in dialetto, per questo motivo non è facile comprenderne il significato.

A cantare il brano è la polistrumentista e cantante Serena Brancale, figlia di musicisti e con già diverse tracce all'attivo.

Curiosi di conoscere testo e traduzione di U baccalà? Ecco, finalmente, il suo significato.

Testo della canzone barese U baccalà

Ecco il testo completo della hit che sta spopolando su Tik Tok.

Pinz a tutt' l mgghier

Stonn a cosc' u baccalà

Cazz è cald mezz' aller

Vid mò comammafà, fà, fà fà, fà, fà

Voggh' ste dà, dà, dà, dà, dà, dà

Mmh, tenzion ca cosc'

Mmh, tenzion' ca brusc

Mmh, t piasc' la jos

Mmh, t piasc carnòs

Hey, vaffammokk a l corn ca tin

D kidd stramurt, d kedda 'mbrattat

D kedda 'mbrattat

D kedda 'mbrattat

D kedda 'mbrattat

D kedda

Pinz a tutt' l mgghier

Stonn a cosc' u baccalà

Cazz è cald mezz' aller

Vid mò comamma

Pinz a tutt' l mgghier

Stonn a cosc' u baccalà

Cazz è cald mezz' aller

Vid mò comammafà, fà, fà fà, fà, fà

Voggh' ste dà, dà, dà, dà, dà, dà

Comammafà, fà, fà fà, fà, fà

Voggh' ste (dà, dà, dà)

Voggh' ste

Voggh' ste dà

U baccalà

U baccalà

U bacca-

U baccalà

U baccalà

U baccalà

U bacca-

Voggh' ste dà, dà, dà, dà, dà, dà

Voggh' ste dà, dà, dà, dà, dà, dà, dà

Voggh' ste dà, dà, dà, dà, dà, dà

Voggh' ste dà, dà, dà, dà (dà, dà, dà, dà)

Attenzione ca cosc'

Attenenzione ca brusc

T piasc' la jos

Attenzione, attenzione ca

U baccalà

U baccalà

U bacca-

U baccalà

La traduzione di "U baccalà": ecco cosa significa la canzone

La canzone è scritta e cantata in dialetto barese. Per chi non lo conoscesse, ecco traduzione e significato:

Pensa a tutte le mogli che stanno cucinando il baccalà

quando fa caldo in mezzo alla piazza

vedi un po’ come dobbiamo fare, io voglio stare là

Attenzione scotta

attenzione che brucia

ti piace la caciara

ti piace carnoso

ehi vaffamok alle corna che tieni

e degli stamortacci di quella imbrattata

di quella scostumata

di quella scostumata

Pensa a tutte le mogli che stanno cucinando il baccalà

quando fa caldo in mezzo alla piazza

vedi un po’ come dobbiamo fare, io voglio stare là

Pensa a tutte le mogli che stanno cucinando il baccalà

quando fa caldo in mezzo alla piazza

vedi un po’ come dobbiamo fare, io voglio stare là