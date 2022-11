Vasco Rossi ha annunciato il suo ritorno negli stadi per l’estate 2023. Per la gioia degli innumerevoli fan, sarà in concerto per otto date complessive tra Bologna, Roma, Palermo e Salerno. Abbiamo raccolto le date ufficiali dell'evento, città per città da nord a sud Italia.

Vasco Rossi, il tour live parte a giugno 2023

Il cantautore modenese in occasione dell’anteprima del film Vasco Live Roma Circo Massimo 2022, a Roma l’8 novembre, ha finalmente confermato al suo pubblico i prossimi eventi dal vivo che lo porteranno negli stadi a giugno 2023. I fan attendevano la conferma da settimane e non sono stati delusi.

Il cantautore, che quest’anno ha avuto il primato per il maggior numero di spettatori ai suoi concerti, aveva anticipato il suo ritorno negli stadi con un post sui social lo scorso settembre. Il Komandante dopo i due anni di pandemia non ha intenzione di fermare gli spettacoli dal vivo, ripresi la scorsa estate 2022.

“Siamo usciti da due anni terribili, dobbiamo ricominciare a vivere” ha affermato. Nell’attesa dei prossimi concerti, i fan potranno rivivere al cinema l’emozione della sua musica, con il film che ripercorre i concerti di Roma dell’11 e 12 giugno scorso, nelle sale i prossimi 14, 15 e 16 novembre.

Tutte le date dei suoi concerti in giro per l’Italia

Il rocker italiano più amato di sempre riempirà ancora una volta gli stadi di quattro città italiane, con doppio appuntamento in ognuna. Ecco le date:

6 giugno BOLOGNA – Stadio Dall’Ara

7 giugno BOLOGNA – Stadio Dall’Ara

16 giugno ROMA- Stadio Olimpico

17 giugno ROMA- Stadio Olimpico

22 giugno PALERMO – Stadio Barbera

23 giugno PALERMO – Stadio Barbera

28 giugno SALERNO – Stadio Arechi

29 giugno SALERNO – Stadio Arechi

I biglietti saranno disponibili in anteprima sulla piattaforma Vivaticket per il Blasco fan club, il 21 novembre dalle ore 10.00 e per i clienti Vodafone Happy il 23 novembre dalle 10.00. L'apertura vendite generali è prevista invece per il 25 novembre dalle ore 11.00, sui siti Vivaticket, Ticketmaster e Ticketone.