Il Grande Fratello va verso la finalissima: la puntata di chiusura dell’edizione 2024 è prevista per giorno 4 aprile, quando dopo 7 mesi le luci della casa più spiata di casa si spegneranno.

La data è stata scelta non a caso, la prima ragione è di evitare il lunedì di Pasquetta cioè il 1 aprile la seconda è quella di lasciare spazio all’Isola dei Famosi di Vladimir Luxuria che partirà lunedì 8 aprile.

Al timone del Grande Fratello, ormai dal 2020 uno dei volti più rinomati del giornalismo e della televisione in Italia, Alfonso Signorini.

Il “re del gossip” responsabili per molti anni di “Chi” è tornato alla ribalda grazie proprio al Grande Fratello.

Ma dove abita Alfonso Signorini?

Scopriamo insieme i dettagli della sua dimora milanese.

Alfonso Signorini, ecco dove abita il timoniere del Grande Fratello

Alfonso Signorini ormai è il re indiscusso non solo del gossip ma anche del Grande Fratello.

Il direttore di Chi è il presentatore di uno dei reality show più seguiti d'Italia ma nonostante tutto, Alfonso Signorini mostra poco sulla sua vita privata.

Ma dove vive Alfonso Signorini?

Della sua casa si sa ben poco, sarebbe situata nel centro di Milano, dove risiedono molti VIP e l’appartamento rispecchia molto il suo mondo fatto di passione per l'arte, per la musica, i libri e anche lo sport.

Il conduttore ha in casa una grande palestra.

Dai suoi profili social sono visibili alcuni dettagli della sua casa, dove l’eleganza la fa da padrone.

Molti dipinti, palestra privata e pianoforte contraddistinguono la sua dimora milanese.

Le immagini condivise dal giornalista su Instagram, ci mostrano interni dai colori tenui e dal carattere classico eminimal.

Molti i dipinti tra cui molti ritraggono la sua icona Maria Callas, della quale ha anche scritto la biografia.

In che zona abita Alfonso Signorini?

Il noto conduttore del Grande Fratello, Alfonso Signorini vive a Milano, sua città d’origine.

Si tratta di un appartamento situato nel centro di Milano e da alcune indiscrezioni sui social, si tratta di un ambiente semplice e raffinato.

Tornando, alla passione per lo sport e all’attività fisica, nella sua dimora milanese ben due camere sono destinate alla palestra.

Da alcuni scatti social si vedono tanti attrezzi cyclette, tapis roulant e perfino una spalliera svedese.

Ampi spazi dunque caratterizzati da luminosità e parquet scuro a terra.

Che lavoro fa il fidanzato di Alfonso Signorini?

Dal 2004 Paolo Galimberti, imprenditore di professione, è lo storico fidanzato di Alfonso Signorini. Il compagno del giornalista è stato presidente dei giovani di Confcommercio e socio con la sua famiglia in Euronics.

Proprio nel 2004 entra a far parte di Eurocommerce ma ha anche alle spalle una carriera politica iniziata nel 2013 nelle file Popolo della Libertà.

Che titolo di studio ha Signorini?

Alfonso Signorini ha da sempre avuto una grande passione per la letteratura. Il suo percorso di studi iniziato con lo studio classico, continua laureandosi in Lettere Classiche e specializzandosi in Filologia umanistica e medievale.

Quanti soldi ha Alfonso Signorini?

Oltre allo stipendio derivante dalla conduzione del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha altri guadagni derivanti dalle diverse ospitate nei programmi tv, in qualità di opinionista e dai suoi giornali.

Al momento non ci sono notizie certe sul suo patrimonio.