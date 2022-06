Due pezzi iconici, sexy, sempre di moda ma dalle dimensioni stringate: secondo voi quanto potranno valere i bikini più costosi del mondo? La risposta è milioni (sì, avete capito bene!) di dollari. Affogati in migliaia di diamanti, rubini e pietre superpreziose che la maggior parte delle persone può permettersi di vedere solo in fotografia, abbiamo fatto una classifica dei bikini più cari e fashion della terra. Scoprite quali sono insieme a noi: roba da ricchi!

1 Il Bikini Susan Rosen Diamond

Questo due pezzi dalle dimensioni davvero minimal e semplicemente sensuali è stato creato dalla matita e dalle forbici della stilista Susan Rosen in occasione del mensile Sports Illustrated Swimsuit Issue 2012. Si tratta di un bikini praticamente fatto di oltre 150 carati di diamanti e 30 di smeraldo incastonati sul platino. A presentarlo per la prima volta alle macchine fotografiche è stata la splendida modella Molly Sims: un binomio letteralmente da favola per la cifra superlusso di 30 milioni di dollari!

2 Bikini Red Hot Fantasy

Questo è il capo d'abbigliamento intimo più costoso e stravagante che sia mai stato realizzato sulla terra, motivo per cui si è aggiudicato il Guinnes Word Record. Un costume due pezzi fatto di raso rosso e tempestato da più di 1.300 pietre preziose ("Solo?", vi chiederete!), indossato dalla strepitosa modella brasiliana Gisele Bundchen (così, è ancora più bello). Prezzo dell'operazione: 15 milioni di dollari.

3 Bikini Eavenly Stars

Potevano mancare in una classifica così Heidi Klum e Victoria's Secret? La supermodella ex fidanzata di Flavio Briatore, soprannominata The Angel, ha indossato il bikini in occasione di una sfilata per la casa di moda nel 2001. Stiamo parlando di 1.200 zaffiri rosa dello Sri Lanka e uno smeraldo da 90 carati, per la cifra da capogiro di 12,5 milioni di dollari.

4 Bikini Sexy Splendor Fantasy

Ancora una sfilata di Victoria's Secret ma questa volta con la modella Gisele Bundchen per un due pezzi semplicemente (e in tutti i sensi) da urlo. Questo bikini infatti è fatto con 2.900 diamanti abilmente incastonati in oro bianco da 18 carati e 22 rubini. Il valore è uguale a quello di prima: 12,5 milioni di dollari.

5 Bikini Very Sexy Fantasy

Ritornano i nomi di Heidi Klum e indovinate di quale marchio? Victoria's Secret, ovviamente! Ci troviamo ancora davanti a un pezzo unico, realizzato sempre con 2.900 diamanti incastonati in oro bianco ma con un pezzo forte al centro: un diamante centrale da 70 carati (no, non state sognando!). Per creare questo bikini sono servite 370 ore di lavoro e non stupisce se valga la bellezza di 11 milioni di dollari.

6 Bikini Royal Fantasy

Sembra una ripetizione ma non lo è: c'è ancora di mezzo il Victoria's Secret Show, insieme a Candice Swanepoel. La biondissima modella sudafricana ha sfilato con un capo abbinato a una cintura decorata con oltre 4.200 gemme preziosissime montate su oro da 18 carati. Vale "poco meno" di quello alla posizione precedente: parliamo di 10 milioni di dollari.

7 Bikini Hearts On Fire Diamond

Tantissime ore di lavoro (300), 2.000 diamanti di piccole dimensioni, e come ciliegina sulla torta una spilla da favola con un diamante da 10 carati. La modella Karolina Kurkova ha avuto l'onore di indossarlo nel 2006 sempre per l'onnipresente Victoria's Secret. Qui si "scende" di prezzo: 6,5 milioni di dollari.

8 Bikini Holiday Fantasy Set

L'indossatrice Selita Ebanks per Victoria's Secret ha sfilato nel 2007 con addosso 9.000 pietre preziose tra diamanti, smeraldi, rubini e zaffiri gialli. Nemmeno qui sono bazzecole: sono 4,5 milioni di dollari.

9 Bikini Horra Diamond e Anamika Khanna

Una collaborazione in team tra una gioielleria (Orra) e una designer (l'indiana Anamika Khanna) durata più o meno sei mesi che ha portato a creare questo bikini decorato con 500 carati di diamanti. La silhouette della modella Malaika Arora Khan ha contribuito ad alzare il valore base di 1,3 milioni di dollari.

10 Bikini Gold Della Shenyang City's Lingerie

Ed eccoci arrivati al più "econimico", che tuttavia non ha mai comprato nessuno. Si tratta di un due pezzi fatto di 950 grammi d'oro, presentato nel 2007 alla Lingerie and Jewellery nel 2007, in vendita a 26.000 dollari.

Leggi anche: I costumi da bagno più trendy da indossare quest'estate