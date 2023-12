Il patrimonio di Chiara Ferragni: ecco quanto guadagna al giorno e per ogni post

Ha inventato i social network come li conosciamo oggi, ha condotto un festival di Sanremo insieme ad Amadeus, ha una Barbie ispirata alla sua immagine e tenuto lezioni ad Harvard: naturalmente stiamo parlando di Chiara Ferragni.

Con lei sono nati i termini "influencer" e "imprenditrice digitale", ma quanto soldi ha Chiara Ferragni e quanto guadagna per ogni singolo post pubblicato su Instagram e su Tik Tok?

Abbiamo fatto i "conti in tasca" della Ferragni: ecco quanto vale il suo immenso patrimonio.

Chiara Ferragni: da fashion blogger a imprenditrice digitale

Chiara Ferragni nasce in Lombardia, a Cremona, il 7 maggio del 1987. Prima di tre figlie, dopo il diploma, decide d'iscriversi alla prestigiosa università di Milano, la Bocconi, senza però mai laurearsi. Nel 2009, appena 22enne, con la collaborazione del fidanzato dell'epoca, Riccardo Pozzoli, apre un blog: "The Blonde Salad". In principio, la ragazza investe 500 euro su questa attività, ossia i soldi necessari per acquistare una macchina fotografica di qualità. La Ferragni inizia così a spopolare sul web.

Nel 2010, ospite agli Mtv Trl Awards, presenta la sua prima linea di scarpe: il suo brand, "Chiara Ferragni Collection", è simboleggiato da un occhio azzurro stilizzato destinato alla fama. L'anno successivo, invece, Vogue la elegge "Blogger of the moment": "The Blonde Salad", infatti, raggiunge più di un milione di visite al mese. Nel 2014 Chiara Ferragni diventa persino un "caso da studiare" presso la Harvard Business School.

Non so quale possa essere il segreto del mio successo, di certo posso dire che in questi anni mi sono sempre impegnata con tenacia per fare sempre meglio e sempre di più.

Nel 2016, l'influencer cremonese è il volto di diversi marchi di una certa rilevanza, come, ad esempio, Pantene, Calzedonia, Morellato, Intimissimi. Nello stesso anno, non a caso, Forbes inserisce il suo nome tra quello dei trenta under 30 più influenti al mondo. La rivista americana, inoltre, nominerà Chiara Ferragni l'influencer del mondo della moda più potente al mondo. Intanto, Instagram inserisce il suo profilo al secondo posto per engagement delle Instagram Stories.

Ho sempre cercato di ascoltare non solo me stessa e i miei sogni, ma anche le persone attorno a me che mi consigliavano e soprattutto i miei followers.

Nel 2017 viene nominata presidente ed amministratrice delegata dell'azienda TBS Crew Srl, mentre nel 2018 presidente di "Chiara Ferragni Collection". Nello stesso anno, la Ferragni sposa il rapper Fedez. La coppia ha due figli: Leone, nato nel 2018, e Vittoria, nata nel 2021.

Nell'aprile del 2021 entra nel Consiglio di amministrazione di Tod's, il brand di moda italiano di Diego Della Valle.

Quanti soldi ha Chiara Ferragni: ecco quanto guadagna per ogni post

La prima attività di Chiara riguarda il mondo dei social. Instagram l'ha resa famosa e la sua popolarità è sempre in aumento. Attualmente ha 28,5 milioni di follower.

Questo ampio seguito le permette di essere l'influencer italiana con il profilo più redditizio, che le porterebbe per ogni post sponsorizzato fino a 95 mila dollari.

Quanto fatturano le aziende di Chiara Ferragni

Nonostante il profilo Instagram della Ferragni sia quello italiano con il valore di mercato più alto, non è di certo l'unica fonte di guadagno per l'influencer cremonese. Basta pensare al fatto che le sue tre aziende, Tbs Crew Srl, Sisterhood, Serendipitu Srl, valgono una cifra che si avvicina ai 40 milioni di euro.

Della prima, Tbs Crew Srl, l'imprenditric possiede il 55% delle azioni. La seconda, Sisterhood, è quasi esclusivamente nelle mani della Ferragni, dato che ne possiede il 99%. Serendipity Srl, appartiene per il 32,5% all'imprenditrice.

È davvero il caso di dirlo: Chiara Ferragni appare come una moderna nonché vera e propria Mida, il leggendario re della Frigia, famoso per il "tocco d'oro": tutto ciò su cui posava le mani, s'imbatteva nell'immediata e straordinaria metamorfosi in un oggetto ricoperto dal metallo prezioso. Il patrimonio dell'influencer è stimato a 40 milioni di dollari e ogni anno guadagnerebbe quasi 3 milioni di euro.

Quanto guadagna al mese

Con queste cifre viene spontaneo chiedersi quanto guadagni Chiara Ferragni al giorno e alla settimana. Facendo qualche calcolo approssimativo, le cifre sono enormi. Sembra che la Ferragni guadagni circa 1.200 euro all'ora, per un totale di 28.000 euro al giorno. A conti fatti l'imprenditrice digitale porta a casa al mese tra gli 800 e i 900 mila euro.