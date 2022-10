Una classifica rivela quali sono le città più costose in cui vivere in termini di spesa mensile. La città in vetta alla classifica non è sicuramente quella che vi aspettate.

E’ stata stilata una classifica delle città più care del mondo. Ciò che ha rivelato è davvero sorprendente.

Con essa si è voluto analizzare il costo della vita delle città in questione: questo varia da paese a paese e grava non solo su chi è originario del luogo ma soprattutto su coloro che vi si trasferiscono per motivi personali o di lavoro.

Il rapporto è stato stilato dal Worldwide Cost of Living Index del gruppo Economist Intelligence Unit, società che si occupa di ricerche e di analisi di mercato. Sono state così analizzate le città più costose del mondo in termini di costi e servizi in ben 173 paesi. E quello che ne è venuto fuori è davvero incredibile.

Qual è la città più cara al mondo

Chi l’avrebbe mai pensato che la città più cara del mondo non è né Parigi nè New York né Los Angeles? Infatti a finire in vetta alla classifica è la città di Tel Aviv, in Israele.

Seguono puoi Parigi, Singapore, Zurigo, Hong Kong, New York, Ginevra, Copenaghen, Los Angeles, Osaka. Nella Top Ten non è presente nessuna città italiana. Si nota poi come due città svizzere si collocano tra le più care al mondo superando Londra o Tokyo.

Quali sono le città dove la vita costa meno

Tra le città meno care del mondo c’è Damasco, in Siria ma anche Tripoli, Algeri, Buenos Aires e Teheran.

Infatti paesi come il Pakistan, lo Sri Lanka, l'Algeria, la Tunisia sono tra i paesi meno cari, con un basso tasso di indice degli affitti, di costo della vita e di generi alimentari.

Il potere di acquisto è davvero molto basso anche a Cuba, in Siria, in Etiopia e in Costa d'Avorio, così anche come in Kosovo.

Qual è la città più cara d'Italia

Quella del carovita è una difficoltà che colpisce molte città tra cui anche quella italiane. Secondo una classifica sulle più care in Italia, vengono indicate diverse città ma la prima ad essere la più dispendiosa è sicuramente Milano, a cui fanno seguito Aosta e Trento.

Mentre le città meno care sono quasi tutte nel sud Italia, come Napoli, Palermo, Bari, Cagliari, al centro con Pescara e Perugia e al nord con Venezia.

La più economica di tutte invece è Catanzaro. Milano rappresenta sicuramente il centro economico del Paese, ma è anche il posto dove riempire il carrello della spesa costa di più. Si parla di quasi il 18% in più rispetto alla media nazionale.

