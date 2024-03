Colomba di Pasqua di Carlo Cracco: ecco quanto costa, le versioni e dove aquistarla

Carlo Cracco è famoso non solo per i suoi ristoranti a Milano e Portofino, ma anche per i suoi prodotti di pasticceria. Tra questi troviamo anche la colomba pasquale.

Oltre alle uova di cioccolato, amatissime soprattutto dai più piccini, tra i dolci tradizionali della Pasqua, che non possono assolutamente mancare a tavola, c'è la colomba.

Si tratta di un pane dolce dall'impasto simile a quello del panettone, e modellato a forma di colomba con le ali aperte, e decorato sulla superficie con mandorle e granella di zucchero, nella versione classica.

Per Pasqua è quindi un rito regalare una colomba ad amici e parenti che amano particolarmente i dolci. Ma come scegliere quella migliore? Il consiglio è optare per una colomba artigianale.

Tra i prodotti di pasticceria più rinomati ci sono quelli di Carlo Cracco, che per la Pasqua 2024 propone una colomba in tre diverse versioni.

Scopriamo quanto costa la colomba di Carlo Cracco e perché vale la pena acquistarla.

La colomba di Carlo Cracco, quanto costa quella di Pasqua 2024

La colomba pasquale rappresenta sicuramente uno dei dolci più amati di Pasqua, grazie al suo impasto morbido e, in alcuni casi, farcito da creme al cioccolato o ad altri gusti.

Anche lo chef stellato Carlo Cracco ha deciso di preparare la sua personale versione della colomba pasquale, disponibile sul suo sito e-commerce.

Dando un’occhiata sul portale di shopping ufficiale dello chef Cracco, sarà possibile notare che i golosi, amanti della colomba, potranno scegliere tra tre versioni diverse:

• colomba classica

• colomba ai tre cioccolati

• colomba al cioccolato caramellato glassata al pistacchio

Il costo per acquistare una di queste squisitezze è pari a 47 euro per la versione classica della colomba pasquale di Cracco, mentre per la colomba ai tre cioccolati e quella al cioccolato caramellato e pistacchio, il costo è di 48 euro.

Quale colomba pasquale di Cracco acquistare

Scegliere tra le diverse tipologie di colombe disponibili sul sito ufficiale di vendita di Carlo Cracco non è affatto semplice. Per questo, è sicuramente importante leggere le varie descrizioni sul portale e-commerce per ciascuna delle versioni.

In particolare, per chi ama la colomba tradizionale, la versione classica della colomba di Cracco permetterà di gustare un impasto soffice, farcito con scorze di arancia candita. La colomba è completata da una glassa croccante allo zucchero in granella e mandorle tostate.

Invece, per gli amanti del cioccolato, è imperdibile la versione ai tre cioccolati. La colomba è farcita con cioccolato al latte, fondente e gianduia, e ricoperta con una glassa al fondente. "Un vero tripudio per i sensi", come si legge sul sito ufficiale.

Infine, per i più golosi è perfetta la versione ripiena di cioccolato caramellato e avvolta da una glassa di pistacchio, pistacchi tostati e un tocco di sale Maldon. Il prodotto viene così descritto sul sito di Carlo Cracco:

Molto di più di un dolce pasquale, è un'opera che celebra la gioia del gusto e l'eccellenza dell'artigianato. Ogni boccone è un viaggio sensoriale!

Quanto costa un uovo di Cracco?

Oltre alla colomba, per Pasqua 2024 Carlo Cracco propone altri dolci tipici della tradizione, rivisitati e preparati con ingredienti di alta qualità: le uova di Pasqua, gli animaletti pasquali al cioccolato, gli ovetti di Pasqua e i carrè nougatine al cioccolato.

Il costo dell'uovo di pasqua di Cracco non è sicuramente irrisorio, ma la qualità è assicurata. Inoltre, sul sito è disponibile un pacchetto per poter assaggiare più prelibatezze ad un prezzo vantaggioso. Si tratta della box Pasquale, contenente una colomba e un uovo a scelta, più una caddy di animaletti pasquali, e una di ovetti stagnolati. Tutto questo per 141 euro.

Dove comprare le colombe di Cannavacciuolo?

Carlo Cracco non è l'unico chef stellato d'Italia a proporre dolci pasquali. Anche Cannavacciuolo infatti realizza prodotti per l'occasione, tra cui anche la colomba.

Ogni anno il cuoco sperimenta nuove farciture, e quest'anno tra le tante novità c'è anche l’alternativa per i vegani: una colomba vegana con cioccolato e arancia.

I prodotti sono disponibili nello shop online dello chef. Ma quanto costa la colomba di Cannavacciuolo? Il prezzo non è basso, ma c'è la possibilità di effettuare un pagamento rateizzato. Un'occasione da non perdere!