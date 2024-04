La casa da sogno di Francesca Fagnani, ecco dove abita la "belva"

Francesca Fagnani è una delle giornaliste e conduttrici più famose d'Italia. Ha raggiunto un notevole successo soprattutto grazie al programma "Belve", dove intervista personaggi del mondo dello spettacolo - e non solo - con domande pungenti. La Fagnani, inoltre, è stata una delle co-conduttrici del festival di Sanremo 2023, al fianco di Amadeus. La sua è una carriera lunga e brillante, piena di soddisfazioni e riconoscimenti.

I più curiosi vorranno sapere dove abita la compagna di Enrico Mentana: ecco qualche immagine del suo appartamento romano, elegantemente arredato e con una vista mozzafiato.

Dove abita Francesca Fagnani, vita privata e carriera

La Fagnani è molto riservata e non ama pubblicare sui social le immagini della sua vita privata. Su Instagram, infatti, si trovano perlopiù immagini che la ritraggono al lavoro, specialmente sul set di Belve. Tra queste foto ce ne sono alcune che immortalano la sua casa, dove abita insieme a due amati cani.

La conduttrice nasce a Roma nel 1976, città in cui risiede ancora oggi. Laureata in Lettere all’Università “La Sapienza” di Roma, ha cominciato a collaborare con la Rai dal 2001, entrando nella sede di New York proprio in quell’anno.

Rientrata in Italia dopo l’esperienza americana esordisce come giornalista televisiva al fianco di Giovanni Minoli e Michele Santoro.

Successivamente, si lancia nella carriera di conduttrice con la trasmissione Il prezzo, nella quale intervistava ragazzi problematici, colpevoli di crimini legati alla criminalità organizzata.

Opinionista di Quarta Repubblica e Non è l’arena, ha affrontato argomenti molto delicati, soprattutto quelli legati alla malavita romana. Inoltre, durante la sua carriera professionale è stata presente ad una puntata delle Iene insieme a Nicola Savino nel 2021.

Dai suoi profili social è possibile scoprire alcune curiosità sulla sua abitazione romana.

Le foto della casa di Francesca Fagnani

L'appartamento della nota giornalista si trova a Roma, precisamente nella zona del "ghetto". Dal suo terrazzo, infatti, si può scorgere la sinagoga.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

La maggior parte degli scatti caricati sui social risalgono agli anni della pandemia. Si nota un’abitazione distribuita su più livelli separate da una scala intera che porta ai piani superiori.

Ma l’elemento più sorprendente è il terrazzo panoramico con vista a 360 gradi sulla capitale dove la giornalista ha dato sfogo ad una delle sue più grandi passioni: i fiori.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

Grandi fioriere sono collocate sul terrazzo ma i fiori sono presenti anche all’interno dell’abitazione nei vari elementi decorativi come tovaglie e tovagliette, donando alla casa un aspetto allegro e colorato.

Sempre nelle immagini pubblicate dalla conduttrice sui social si mostra spesso la sua cagnolina Nina, protagonista assoluta di molti scatti.

Nel salotto dell’abitazione con pavimentazione in parquet scuro è presente un grande divano di tessuto grigio, ma ciò che rende particolare la casa è senza dubbio la terrazza panoramica che da un’ampia visuale sulla Capitale.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

Della sua vita privata si sa solo che è legata al giornalista e direttore del Tg La7 Enrico Mentana dal 2013. I due giornalisti hanno vent’anni di differenza e hanno iniziato a frequentarsi dopo la separazione di Mentana dalla moglie Michela Rocco di Torrepadula. La coppia non ha figli ma la loro famiglia è composta da due cavalier king, Nina e Bice.