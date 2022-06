Chi non sogna una vacanza in Costa Smeralda, meta prediletta per chi visita la Sardegna? A renderla tanto famosa sono i locali di lusso frequentati da vip, attori e calciatori. La lista dei più belli.

Se hai scelto la Costa Smeralda per le tue prossime vacanze estive non rimarrai di certo deluso, anzi: tra le spiagge meravigliose e la movida travolgente, il divertimento è semplicemente assicurato!

Il paesaggio naturale caratterizzato da baie e luoghi incontaminati fa da cornice a una vasta gamma di bar, pub, discoteche, ristoranti e locali notturni frequentati anche e soprattutto da personaggi famosi e volti noti dello spettacolo. Almeno una volta nella vita, fare un salto in Costa Smeralda è semplicemente d’obbligo!

Vuoi scoprire cosa ti aspetta? Ecco i 10 locali vip più conosciuti e rinomati non solo della Costa Smeralda, ma dell’intera Sardegna!

Sottovento Club

A Porto Cervo si trova il Sottovento Club, un ristorante e disco-bar che rientra tra i locali storici della Costa Smeralda. Consiste in una villa immensa, molto elegante, dove i vip amano andare soprattutto in estate sia per mangiare, sia per scatenarsi a ritmo di musica fino al mattino!

Sopravento Club

Esattamente di fronte al Sottovento Club si trova il Sopravento Club, una discoteca che offre anche servizio ristorante spaziosa e dai prezzi decisamente accessibili. Nonostante l’ambiente sia più informale, i visi celebri non mancano, probabilmente per via della vasta scelta di cocktail che è possibile trovare al bar e alle due piste da ballo con musica sia da discoteca, sia live.

Phi Beach

A Baja Sardinia ecco il Phi Beach, un locale all’aperto costruito sulle rocce che si affacciano sul Golfo di Arzachena, il che offre una vista mozzafiato. L’entrata è gratuita e la consumazione non è obbligatoria, ma è consigliato sorseggiare un cocktail ammirando il tramonto. Il costo dei drink si aggira sui 15 euro, chi preferisce una birra non spende più di 10 euro. All’interno si può scegliere se scatenarsi in pista, oppure adagiarsi su comodi divanetti per ammirare il paesaggio circostante. Chi arriva via mare può giungere al locale tramite barca gratuita!

Ritual

Il Ritual è stato fondato nel 1960 e il suo nome è associato a personalità di alto livello, da personaggi dello spettacolo, passando per politici e finendo con i calciatori più famosi. Il locale è costruito all’interno della roccia, che regala un’acustica a dir poco perfetta. Un altro aspetto positivo è il costo dell’ingresso, che oscilla tra i 15 e i 20 euro, con consumazione inclusa!

Pepero

Un altro locale molto popolare in Costa Smeralda è il Pepero, nato negli anni Settanta vicino la spiaggia di Pevero e luogo di incontro di vip e personaggi illustri dello spettacolo, della politica e dell’imprenditoria. Lo scenario naturale fa da sfondo a un ambiente molto elegante, che offre un servizio di ristorazione eccellente. In estate è possibile partecipare a feste a tema e a eventi con musica dal vivo.

El Peyote

Per chi vuole cenare e ballare nello stesso posto, El Peyote è l’ideale: vengono spesso organizzate cene ispirate alla cucina tipica messicana, da consumare con in sottofondo canzoni latino americane. Potrebbe capitare che alcune serate siano riservate solo ai vip che hanno prenotato l’intero locale, quindi il consiglio è di telefonare prima di andare.

Mamma Orsa

Altro ristorante con disco bar è il Mamma Orsa, posizionato all’interno della baia della Costa Smeralda con vista panoramica. I suoi locali super lussuosi ospitano molto spesso vip e celebrità, che amano la cucina del ristorante e i cocktail serviti al bar. Indicato per chi ama le serate a tema e la musica dal vivo.

Country Club

Il Country Club, a Porto Rotondo, è ristorante, discoteca e piano bar. Si erge tra le rocce di granito e accoglie i suoi ospiti in un’atmosfera tanto elegante quanto rilassante: luce soffusa, musica di sottofondo e cibo squisito, da consumare in tavoli posizionati a bordo piscina, rendono il Country Club un locale da visitare se ci si trova in Costa Smeralda. Anche qui è possibile partecipare a party a tema e concerti live.

Tartaruga

Tra le discoteche più famose di Porto Rotondo, la Tartaruga è la prediletta di numerosi vip. Nonostante questo, il clima è molto informale e giovanile, tanto che il locale è sempre molto affollato. Tra eventi a tema e musica dal vivo, arrivare a vedere le prime luci dell’alba non è poi così improbabile!

Billionaire

Infine, ecco il locale più amato/odiato di sempre di tutta la Costa Smeralda: il Billionaire, un’icona di tutta l’isola da quando Flavio Briatore ha deciso di fondarlo. Ancora oggi è punto di ritrovo di calciatori, imprenditori, politici e gente milionaria provenienti da ogni parte del mondo. Fino a qualche anno fa l’ingresso era costosissimo e, di conseguenza, riservato a pochi eletti, mentre adesso si entra gratuitamente ma è prevista una consumazione obbligatoria di almeno 10 euro (poco male). L’importante è vestirsi bene e prepararsi a incontrare inaspettatamente il proprio idolo!