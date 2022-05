Era inevitabile. Nella lista nera delle sanzioni proposte dalla Commissione Europea alla fine, insieme al controverso capo della Chiesa ortodossa Kirill Bosov, ci è finita anche Alina Kabaeva, che per tutti è ormai la compagna di Putin e che ad oggi sembra essere introvabile.

Ma a quanto ammonterebbe il suo patrimonio? Difficile quantificarlo fino all'ultimo centesimo, almeno risulta difficile per chi non è del mestiere, ma tra proprietà e stipendi si è riusciti a farne una stima e si parla di cifre con parecchi zeri.

La fidanzata di Putin nella lista nera delle sanzioni europee: a quanto ammonta il suo patrimonio

L'ex atleta di ginnastica artistica e fidanzata di Vladimir Putin, a cui ha anche dato due figli, era stata inizialmente risparmiata dalle sanzioni Usa, per evitare un ulteriore inasprimento dei rapporti con la Russia, già molto tesi da diverso tempo, ma sembra che il Paese a stelle e strisce stia già ritornando sui propri passi seguendo quelli già intrapresi dall'Unione Europea.

La motivazione? La stessa usata in precedenza per le prime due figlie di Valdimir Putin, che oggi adulte, sono state tra le prime personalità vicine al presidente ad essere state sanzionate. Come loro infatti, anche Alina Kabaeva risulta essere beneficiaria delle ricchezze del capo del Cremlino.

Nel patrimonio di Alina, che nel 2007 è entrata a far parte del partito conservatore Russia Unita e dal 2014 è anche CEO del colosso mediatico National Media Group, si contano uno stipendio di circa 10milioni di dollari (785milioni di rubli), più una serie di ville e lussuosi appartamenti di sua proprietà e di cui usufruiva anche la sua famiglia d'origine. Senza contare, ovviamente, tutti i benefici a cui può accedere essendo la compagna di uno degli uomini più potenti al mondo.

Alina Kabaeva è introvabile: le ipotesi sul suo nascondiglio

Classe 1983 e quindi di 31anni più giovane del Vladimir Putin, Alina Kabaeva non ha mai confermato la relazione col Presidente russo, cercando, pare, anche di controllare che non trapelassero notizie a riguardo grazie alla propria posizione di CEO di un'importante media nazionale.

Ma si sa, se il Cremlino può impedire una fuga di notizie che considera "inappropriata", nel proprio paese, non ha alcun potere sui media esteri, che da sempre si battono contro la censura in nome della libertà di stampa.

Di Alina Kabaeva, comunque, si sono letteralmente perse le tracce. Sin dallo scoppio della guerra nel febbraio 2022, la Kabaeva è letteralmente sparita dai radar insieme ai due figli più piccoli di Putin. Si sono ipotizzati diversi scenari a riguardo: secondo alcune indiscrezioni il presidente russo potrebbe averla aiutata a nascondersi in Siberia oppure in Svizzera, dove diversi oligarchi russi hanno parte delle loro proprietà.

Certo è che l'ex atleta sta facendo davvero di tutto per sfuggire non solo dalle sanzioni degli altri paesi contro le azioni della Russia, ma anche dalle "sanzioni" mediatiche, che difficilmente lasciano scampo, anche ai più potenti del mondo.