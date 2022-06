Rimasto a casa durante la pandemia, Khaby Lame non si è perso d'animo e ha aperto un profilo su Tik Tok. Nel giro di pochissimo è diventato ricco e famoso in tutto il mondo. Quanto ha guadagnato e continua a guadagnare?

Non ci sono dubbi su chi sia il tiktoker italiano più seguito del momento, stiamo parlando di Khaby Lame, che al momento con i suoi 142.6milioni di follower sul social preferito della GenZ avrebbe superato persino Charlie D'Amelio, la tiktoker più seguita al mondo che tocca invece i 142.2milioni.

Numeri destinati ad aumentare per il simpatico creator. Ma alla luce di questo, a quanto ammonterebbe il suo patrimonio? E quanto guadagna grazie alle sponsorizzazioni? Scopriamolo insieme!

Khaby Lame, a quanto ammonta il patrimonio dell'italiano più seguito su Tik Tok

Anche se le voci che girano sullo stipendio di Khaby Lame parlano di qualcosa come 10mila euro al mese, risulta difficile stabilire la cifra precisa che va a comporre il patrimonio dell'influencer. Possiamo però provare a fare una stima calcolando quanto viene pagato ad ogni post e sponsorizzazione.

Stando agli esperti di social media infatti, su Tik Tok ogni 100mila visualizzazioni un creator riceverebbe il compenso di 1 euro che salirebbero a 40 euro per 1milione di visualizzazioni.

Non si potrebbe parlare propriamente di guadagni al minuto quindi, soprattutto perché la cifra può variare a seconda della fama di quest'ultimo dal suo engagement, ovvero dal numero di like ed interazioni che riesce a concentrare su Tik Tok o Instagram su cui conta 78.3milioni di follow, e dagli accordi presi anche con i vari brand.

E a proposito di brand, sono sempre di più quelli che fanno da sponsor al nostro Khaby, come Barilla, Hugo Boss di cui è testimonial, ma anche Meta, l'ormai celeberrimo progetto di Mark Zuckerberg che ha voluto portare Facebook ad un passo successivo nel Metaverso. Tutti marchi che in quanto fatturato sono dei veri e propri pilastri nei loro rispettivi settori.

Le proprietà di Khaby Lame, dalle case alle auto

Khaby Lame ha passato la sua infanzia a Chiavasso, ma oggi vive a Milano dove stando sempre ad alcune indiscrezioni che circolano sul web, condivide la casa con il suo agente.

Il giovane tiktoker non ha la patente e quindi non dispone neanche di un'auto personale. Questo però non gli impedisce di salire su quattro ruote di lusso con la complicità di personaggi e atleti famosi, come nel video fatto insieme a Charles Leclerc, in cui si vede Lame insegnare al pilota come salire su una Ferrari 488 Pista Spider del valore di 326.400 euro.

Le origini e l'improvviso successo della star di Tik Tok

Classe 2000, Khaby Lame (Khabane Lame all'anagrafe) ha origini senegalesi ma sin dalla tenera età vive in Italia. Nato a Dakar infatti, ad appena un anno si è trasferito con la propria famiglia a Chiavasso, in provincia di Torino.

A Chiavasso Lame aveva anche trovato lavoro, ma a causa della pandemia da Coronavirus che ha risotto sul lastrico molte attività, è stato licenziato. Da quel momento, per cercare un po' di svago e spensieratezza durante il lockdown si è iscritto a Tik Tok, dove ha iniziato a pubblicare i video risposta ai life-hack che lo hanno fatto diventare virale.

Da quel momento Lame ha iniziato a sfornare un video dopo l'altro, prima da solo, poi con la partecipazione di personaggi celebri come Alessandro Del Piero. Il tiktoker avrebbe anche una fidanzata, Zaira Nucci che però sembra non comparire più nei suoi video. Che la storia tra loro sia giunta al capolinea?