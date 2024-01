Festival di Sanremo 2024: ecco quanto guadagnano i cantanti in gara

Quanto guadagnano i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024? La cifra non è così alta, ma garantisce comunque una certa monetizzazione.

Così come accaduto negli anni passati, anche con il Festival di Sanremo 2024 la curiosità di molti è rivolta ai cachet dei partecipanti. Vediamo quanto guadagnano i cantanti in gara.

Sanremo 2024: quanto guadagnano cantanti in gara?

Al Festival di Sanremo 2024 parteciperanno 30 cantanti, che porteranno sul palco dell'Ariston altrettanti inediti. Le aspettative, considerando la direzione artistica di Amadeus, sono molto alte. Da quando è lui a tenere le redini della kermesse musicale, i criteri di selezione sono stati ampliati, motivo che ha spinto anche le nuove generazioni ad appassionarsi al concorso canoro.

Dopo che sono stati svelati i cantanti, i titoli delle canzoni, i co-conduttori e i super ospiti, la curiosità del grande pubblico è rivolta ai cachet. Quanto guadagnano gli artisti in gara? In realtà, i Big che salgono sul palco dell'Ariston non percepiscono una vera e propria retribuzione, ma un rimborso spese pari a 53mila euro.

Inoltre, i cantanti ricevono un compenso di 3 mila euro per la partecipazione e uno di 5 mila euro per la serata dei duetti. In totale, quindi, guadagnano 61 mila euro.

Festival di Sanremo 2024: 61 mila euro ad ogni cantante

Mentre i super ospiti del Festival di Sanremo percepiscono compensi stellari, i cantanti devono accontentarsi di un rimborso spese. Con 61 mila euro ogni artista deve pagare tutto ciò che concerne la partecipazione alla kermesse musicale, compreso l'entourage che lo segue in Liguria.

Appurato che i cantanti non guadagnano quasi niente con l'esibizione a Sanremo, c'è da dire che il palco dell'Ariston ha un ritorno economico e di visibilità che non ha rivali. Pensate, ad esempio, a Tananai, arrivato al 25esimo posto al Festival del 2022 con il brano Sesso Occasionale. La classifica della kermesse non l'ha premiato, anzi. Eppure subito dopo ha avuto un successo pazzesco ed è diventato uno degli artisti più ascoltati e richiesti dell'intero panorama musicale italiano.

Vogliamo andare ancora più indietro nel tempo? Nel lontano 1983, Vasco Rossi ha conquistato il penultimo posto della classifica di Sanremo con Vita Spericolata. Da quel momento in poi, la sua carriera ha spiccato il volo e ancora oggi è sulla cresta dell'onda. Insomma, al Festival vale più che mai un detto: l'importante è partecipare.

Per quanto riguarda il vincitore, è bene sottolineare che il primo posto a Sanremo non garantisce nessun montepremi. Il cantante che trionfa si porta a casa solo la statuetta del Festival, ma subito dopo parteciperà all'Eurovision Song Contest. Questo significa che otterrà visibilità a livello internazionale e, di conseguenza, potrebbe ricevere proposte interessanti. In sostanza, non si guadagna un granché con la partecipazione, ma questa consente comunque una certa monetizzazione.