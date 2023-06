Avete visto la casa di Sophia Loren? Ecco il "palazzo" dove vive oggi l'attrice

Tra la "casa più bella del mondo", la casa di un ex presidente USA e una villa principesca, scopriamo dove vive oggi Sophia Loren.

Sophia Loren è indubbiamente una delle attrici italiane più note all'estero, e fra i nomi più importanti della storia del cinema italiano, capace di legare la sua immagine a capolavori senza tempo come "La ciociara", "Ieri, oggi e domani", "Questi fantasmi" e molto altro ancora.

Dotata dell'abilità rara di unire una comicità popolare e immediata a un registro raffinato e dal taglio tragico, Sophia Loren è tutt'ora un'icona e un mito per milioni di persone in tutto il mondo.

Nel corso della sua carriera, l'attrice ha viaggiato in ogni angolo del globo, e ha vissuto in alcune delle più belle residenze d'Italia, e non solo. Scopriamo allora dove vive oggi Sophia Loren, e che cosa rende tanto speciali tutte le sue case.

Sophia Loren, dove vive oggi l'attrice premio Oscar

Per rispondere correttamente alla domanda "dove vive Sophia Loren?" bisogna ricordare da dove tutto è partito per l'attrice, ovvero Roma. Sophia Loren nacque qui il 20 settembre 1934, per poi passare buona parte della sua giovinezza a Pozzuoli.

Ritornò poi a Roma per un provino cinematografico, e da lì si legò a questa città per tutta la vita. Proprio a Roma, infatti, si trova quella che è forse la casa più celebre di Sophia Loren, anche perché simbolo del suo amore tormentato con il produttore Carlo Ponti.

Ponti, dopo il divorzio dalla prima moglie, Giuliana Fiastri, iniziò infatti a vivere la sua relazione con Sophia Loren alla luce del sole, prima trasferendosi con lei a Palazzo Colonna, vicino al teatro Marcello di Roma, e poi nella favolosa villa Sara.

Questa villa, che si trova a Marino, nel Parco dell'Appia antica, è infatti stata definita da più di una rivista "la casa più bella del mondo", tanto da spingere il settimanale "Life", nel 1964, a dedicare un intero servizio proprio a Villa Sara, con tanto di descrizione nei minimi particolari.

Sophia Loren e Carlo Ponti, infatti, curarono ogni minimo dettaglio di questa villa, caratterizzata dalla presenza di raffinati affreschi e da mobili barocchi e antichi, ma anche dalla presenza di mosaici, che rendono la villa un patrimonio artistico a tutti gli effetti.

Prima di essere acquistata da Ponti e Loren, del resto, Villa Sara era stata la dimora storica dei Marchesi Gabrieli, membri della più antica aristocrazia romana.

Ma la villa è anche celebre per il suo immenso parco, le sue fontane e il padiglione indipendente, che permetteva di assicurare agli ospiti tutta la privacy necessaria (anche se, ricordiamo, la villa conta ben 50 stanze).

La villa della vecchiaia e l'appartamento a New York

In realtà, già dagli anni Settanta, Loren e Ponti si trasferirono negli Stati Uniti, e dovettero abbandonare la villa, che fu poi venduta anche per venire incontro ai problemi economici di Ponti.

Dopo la morte dell'amatissimo marito, avvenuta nel 2007, Sophia Loren ha poi deciso di trasferirsi in Svizzera, precisamente nella vivace e internazionale Ginevra.

Si hanno meno informazioni riguardo a questa residenza di Loren, ma sembra che anche in questo caso il gusto impeccabile della diva non sia venuto meno.

Non si tratta però dell'unica casa di proprietà di Sophia Loren, che infatti possiede anche un appartamento nell'esclusiva Trump Tower di New York, proprio quella fatta costruire da Donald Trump durante la sua ascesa nel settore immobiliare.

