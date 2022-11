Tra le mille novità in materia di prodotti Microsoft, troviamo anche Create, la nuova suite presentata all’evento Ignite di quest’anno. Ideato dal gruppo Redmond, Microsoft Create ha l’obiettivo di facilitare la vita dei grafici e creativi. Vediamo cos’è e come funziona.

Come funziona Microsoft Create e quando uscirà?

Per accedere a Microsoft Create, è necessario recarsi all’indirizzo create.microsoft.com. Ad oggi, non c’è ancora una versione in italiano perché il software è ancora in anteprima, ma è comunque possibile avere uno scorcio di ciò che sarà.

L’idea ricorda molto quella di Canva, un altro software per creativi che ha radicalmente cambiato il modo in cui ci si approccia alla grafica digitale. Sulla falsariga, Microsoft Create si configura come un tool che mette a disposizione diversi template per contenuti di vario tipo: post sui social, video, presentazioni, volantini e molto altro.

E, naturalmente, non bisogna essere grafici professionisti per usarlo, proprio come per Canva.

Grazie alla barra di ricerca, è possibile cercare il layout a seconda delle esigenze: ne potrai scegliere le dimensioni, lo stile, l’argomento e addirittura la palette di colori. Per chi partisse da zero, è possibile scorrere tra tutti i template per farsi un’idea.

Una volta selezionato il template, sarà possibile personalizzarlo con diversi strumenti a seconda del tipo:

Power Point

ClipChamp

Word

Excel

Forms

Designer – una nuova funzionalità ancora non disponibile, a cui però è possibile iscriversi alla waitlist e che dà diverse possibilità di personalizzazione tramite un sistema drag and drop.

Una volta personalizzato il design del template, sarà possibile scaricarlo e conservarlo sul proprio PC oppure condividerlo direttamente tramite Microsoft Create in pochi click. Potrai quindi scegliere se condividerlo sui social oppure salvarlo per eventuali lavori futuri.

Al momento, Microsoft Create è solo in anteprima, quindi le funzioni sono decisamente limitate. Come già accennato, non c’è ancora una versione in italiano, che però si prevede arriverà molto presto. Anche se, al momento, non sono indicate vere e proprie tempistiche sulla pagina di presentazione!

Quali saranno i template utilizzabili con Microsoft Create?

Microsoft create mette a disposizione centinaia di template organizzati per categorie – possiamo trovare "copertine di Facebook" e altri template specifici per i social network, ma anche altri tipi di documenti come volantini, presentazioni, poster, tabelle dati, calendari e molto altro.

Sarà possibile filtrare ulteriormente i template a seconda della palette colori preferita e dello stile – ad esempio minimal, giocoso, formale etc. Il che rende questo software estremamente intuitivo e utile anche per i grafici professionisti colti da un improvviso blocco creativo!

Microsoft ha inoltre creato un vero e proprio programma di formazione: grazie alla piattaforma “Learn and Grow”, il creativo alle prime armi avrà a disposizione tutta una serie di tutorial – video e presentazioni – che trattano diversi argomenti sia tecnici che di concetto. I tre macrotopic saranno (purtroppo ancora tutti in inglese):

Social Media, con vari corsi che tratteranno diversi argomenti: dall'ottimizzazione dei contenuti ai consigli per la strategia, fino a suggerimenti su come scattare le foto perfette per i social

Design, ovvero consigli su come facilitare il processo creativo e approfondimenti tecnici su argomenti specifici es. "La teoria del colore".