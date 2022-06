Conosci i punti di forza del networking? Ne sono 11 e sono assolutamente da sfruttare. In continua evoluzione e su tutti i social network, è un modo di trovare nuovi clienti ma non solo: c'è molto altro. Scopri anche cos'è networking, le skills e le caratteristiche di chi lo pratica, i benefici e il perché conviene farlo.

Il networking si sta sempre di più evolvendo in questa società odierna in diverse generazioni. Lo notiamo su Linkedin, anche e soprattutto dopo la pandemia. Offre tante opportunità ma in cosa consiste? Si sente spesso parlare della parola networking, tutti sappiamo veramente i suoi punti di forza?

Un solo modo da sempre funziona e parliamo del passaparola. Esatto, hai capito bene, è quest’ultima che alimenta il successo o l’insuccesso del networking. Pronti a scoprirne di più?

Evidenziamo sin da subito che ha dei vantaggi da sfruttare al massimo. Molte più persone ne stanno prendendo conoscenza e non solo nel mondo del marketing. Al giorno d’oggi, condividere informazioni e servizi, tra aziende o privati, è un metodo che consente di far crescere la propria rete di business: il networking è la svolta.

I rapporti professionali vanno costruiti, come? Il networking è la risposta poiché aiuta a stabilire, creare e costruire dei rapporti di valore e significativi. Sapevi che il networking è utile anche per le startup? Conosci i punti di forza del networking che devi sfruttare al massimo? Acquisire nuove conoscenze e fidelizzare quelle attuali è un’opportunità economica.

Fai un passo avanti e scopri cos'è networking, le skills e le caratteristiche, i benefici, il perché conviene farlo e gli 11 punti di forza che devi sfruttare al massimo.

Cos'è networking? Non solo un lavoro!

Networking è un termine che si scompone in due parti: dall’inglese net che significa rete e working che vuol dire lavorare. Una parola che è strettamente legate al mondo del web? Non è proprio così poiché rete vuol dire anche un insieme e in questo caso di persone. Certamente riguarda soprattutto il mondo del web ma non si limita a questo: è molto di più.

Per Jobiri.com è:

Il network è l’insieme delle persone che ti hanno visto all’opera e hanno un parere personale e professionale su di te. La rete di relazioni è quasi sempre il tuo trampolino di lancio (e a volte la tua rete di salvataggio). Lo scopo è quello di creare nuove relazioni, unire le persone con le stesse caratteristiche in comune, per dar vita ad un gruppo di utenti che fanno parte dello stesso insieme. L’obiettivo del networking è quello di mettere insieme le conoscenze di tutti per far ingrandire le opportunità lavorative.

Un metodo di lavoro online? Possiamo anche definirlo così! È finalizzato allo scambio di informazioni di valore. Ampliare la propria clientela? Con il networking si può fare!

Impegno e fiducia sono due parole fondamentali per questo metodo di business. La costanza? Anche! Scopri le caratteristiche e le skills che deve avere chi fa networking oggi.

Networking lavoro: skills e caratteristiche super importanti per chi lo fa

Tra le skills e le caratteristiche che deve avere chi svolge le attività di networking variano dalle competenze verticali e orizzontali, fino alla conoscenza delle tecniche di vendita e al giusto modo di relazionarsi. Essere un leader o avere le caratteristiche di un buon insegnante è obbligatorio.

Inoltre, saper coordinare un team è anche‘esso essenziale. Capacità di motivare? È importante nel lavoro del networking. Sapere educare le persone su ciò che fai è un modo per far conoscere e apprezzare il prodotto, brand o servizio.

Alcuni aspetti caratteriali fondamentali sono: senso dell’umorismo, empatia, coerenza, carisma, autorevolezza, simpatia e positività. Inoltre, aver studiato la comunicazione persuasiva è una skill non meno importante.

Conosci la comunicazione verbale e non verbale? Online e Offline? Assolutamente da approfondire per fare il lavoro del networking! Saper parlare in pubblico è una caratteristica primaria come anche l’ascolto attivo. Non dimentichiamo l’abilità di mettere a fuoco in modo strategico.

Michaelpage.itha specificato:

Le soft skill sono fondamentali per potersi relazionare nel migliore dei modi con gli stakeholder, manager, peer, e percorrere gli obiettivi aziendali e della propria carriera. Fare networking con professionisti del tuo stesso settore ti aiuta a scoprire quali sono le principali competenze e soft skill ad oggi più richieste ed applicate dai professionisti con una carriera simile alla tua.

I benefici del networking: più clienti e conviene! Scoprili tutti

Le opportunità del networking sono infinite. Per iniziare, può portare più vendite, aumenta la reputazione con il passaparola e aiuta ad appoggiarsi ad una grande rete che sviluppa sempre più idee di business. Cosa fa differenze nel networking?

I benefici sono relativi al valore che il networking offre al proprio business. A partire dai punti di forza riferiti alle nuove prospettive, esperienze e vedere tutto con altri occhi. Il continuo scambio di informazioni permette di avere sempre nuove opportunità davanti a noi: questo è un vantaggio assoluto del networking.

Un po' per tutto, lavoro, vita reale e virtuale, lo conferma pagepersonnel.it:

Un networking efficace, sia di persona che online attraverso i social network, sarà sempre un aspetto costante ed essenziale per il vostro avanzamento di carriera, da quando intraprendete i primi passi nel mercato del lavoro, fino alla pensione e oltre. Sul piano lavorativo specifico, la vostra abilità di sfruttare anche il mercato del lavoro meno noto e reclamizzato, attraverso un networking efficace, può conferirvi un reale vantaggio rispetto ad altri candidati idonei.

Tra i benefici evidenziamo anche le competenze ibride e le nuove visioni, come gli stimoli innovativi e quotidiani. Il networking ha enormi altri benefici: avere una visione d’insieme, espandere la propria rete di business, opportunità di lavoro e anche un modo per sapere le tendenze e le novità del momento in tempo reale.

Tutti gli imprenditori fanno networking giornalmente per ampliare il numero dei propri clienti. Poi, sfruttare le tecnologie e le loro potenzialità per conoscere professionisti del settore è altamente funzionale perché puoi interagire con persone in tutto il mondo.

Inoltre, ecco un pensiero importante di meeting-hub.net:

Sostanzialmente quello di aumentare il numero dei propri clienti e guadagnare di più. Ecco perché la fiducia gioca un ruolo fondamentale. Se alla base del rapporto professionale non c’è fiducia, il contatto che sei riuscito ad agganciare non si trasformerà mai in cliente ma resterà una semplice conoscenza superficiale. (…) Devi tenere sempre a mente che il networking è uno strumento efficace se viene praticato con costanza in un’ottica di reciproco scambio.

Perché fare networking funziona? Questo non puoi perderlo!

Prima di arrivare ai punti di forza del networking che devi sfruttare al massimo, è necessario capire perché il networking è fondamentale per ogni azienda o privato. Se sei arrivato fino a qui vuol dire che possiedi le caratteristiche e le skills elencate e che hai compreso tutti i benefici del networking.

Ecco perché ti stari chiedendo il perché fare networking e perché funziona. Proprio adesso viene il bello poiché spiegheremo i motivi e le ragioni dell’importanza e dell’efficacia del networking fatto bene. Aumentare il numero dei clienti e conoscenti aumenta il guadagno. Giusto?

Oltre alla parte economica, una buona strategia di networking fornirebbe la soluzione ideale per fare collaborazioni con altri professionisti. Appoggio? Supporto? Suggerimenti? Consigli? Servono costantemente da persone autorevoli. Oltre al guadagno aumenta la stima e diminuisce lo stress.

Una buona rete di contatti autorevoli è costruttiva e incentiva la crescita lavorativa e aziendale. Stimolante? Effettivamente sì! Confrontarsi con persone con gli stessi obiettivi porta ad un passo avanti.

Ecco 11 punti di forza del networking da applicare!

Ci sono dei punti di forza del networking davvero importanti da applicare e che tutti devono sfruttare al massimo.

Ebbene sì, dopo aver compreso alla grande cos’è il networking, perché farlo, quali sono i benefici e le skills e le competenze, passiamo ai punti di forza del networking. Ti senti portato per questo mondo? Allora è proprio quello che fa per te!

1. Più tempo alla vita privata: il networking fornisce tutto quello di cui hai bisogno sul lavoro e non necessità di molte ore lavorative, per cui, puoi guadagnare senza togliere il tempo alla vita fuori dal lavoro.

2. Gestione del tempo per l’attività, no a orari fissi: è vero, non ci sono vincoli e nemmeno limiti di orari, puoi gestire tu e organizzare il tempo che impieghi alle attività di networking.

3. Guadagni giornalieri: con questo metodo, ogni giorno vai a caccia di clienti, per questo, potresti arrivare a ricevere soldi in modo quotidiano.

4. Non solo business a livello locale: proprio così, il networking aiuta ad arrivare a livello nazionale e internazionale, grazie al passaparola e alle conoscenze.

5. Entrata primaria e secondaria: questo metodo di business può essere una fonte primaria economica ma anche secondaria, proprio perché non necessità ore stabilite di lavoro.

6. Costruzione di una rendita costante: la fiducia è la parola d’ordine tra le relazioni, ecco perché il networking consente di rimanere sempre in buoni rapporti con i propri clienti e massimizzare i guadagni.

7. Sviluppi la tua organizzazione e svolgi mansioni da leader: in questo settore impari nel campo perché non ci sono certificati ed è soprattutto parte di esperienze.

8. Conosci gente positiva e incontri persone di successo: cosa vorresti di più? Un ottimo modo per avere clienti con redditi importanti.

9. Migliori la presenza sul web: sei su LinkedIn e ti è capitato di ricevere amicizie e messaggi di benvenuto, ecco, è un modo di fare networking online, sfruttalo anche tu.

10. Puoi realizzare progetti in comune: insieme ad altri collaboratori, è un ottimo metodo per farsi conoscere. Aumentano le promozioni a vicenda e l’aiuto reciproco futuro.

11. Aumenta autorevolezza: tra i punti di forza del networking è impossibile non citare una parte fondamentale. In pratica aumenta la stima nei tuoi confronti e il tuo nome diventa conosciuto.

Conosci altri punti di forza del networking da sfruttare al massimo?