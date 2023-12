Threads vs Instagram, quali sono le differenze? Ecco cos'è la nuova app di Meta

Come funziona Threads? Ecco quali sono le differenze tra Threads e Instagram, come accedere alla nuova app di Meta e quali sono le peculiarità del social.

Erano davvero in molti ad aspettarlo da tempo: ora finalmente Threads è disponibile anche qui in Italia.

Infatti, dopo mesi di ritardi, anche gli utenti europei da qualche giorno possono cominciare ad utilizzare il nuovo canale social di Meta. Stiamo parlando di Threads, la nuova app creata da Mark Zuckerberg, che sfida il social X di Elon Musk.

Vediamo, quindi, in questo articolo come funziona Threads, la nuova app di Meta, come si pubblicano contenuti su questo canale e soprattutto quali sono le differenze tra i social Threads e Instagram.

Threads: arriva in Italia e in Europa

Il count down di alcuni mesi è finalmente scaduto: l’applicazione lanciata da Mark Zuckerberg è ora disponibile anche in Italia e in tutta Europa, lo scorso 6 luglio, negli Stati Uniti.

Sono in molti a pensare che l’intento di Zuckerberg, fondatore di Meta, sia proprio quello di fare concorrenza al social di Elon Musk, X.

Effettivamente, dando un’occhiata al nuovo social Threads, il suo funzionamento è davvero molto similare all’ex Twitter.

Lo sbarco dell’app Threads in Italia e in Europa in ritardo rispetto al lancio negli Stati Uniti è dovuto essenzialmente all’adeguamento del nuovo social alla normativa UE che regola il mercato digitale e i meccanismi di funzionamento della varie piattaforme online, il cosiddetto Digital Market Act.

È proprio per questo motivo che è stato modificato il funzionamento e le modalità di fruizione dei contenuti disponibili sul social di Threads. Infatti, gli utenti in UE potranno decidere se creare il proprio profilo sull’app Threads tramite l’account collegato ad Instagram oppure utilizzare l’applicazione Threads senza creare un profilo.

A questo proposito, è la stessa azienda a fare chiarezza in merito a questa modalità, precisando che:

Chi usa Threads senza profilo potrà vedere i contenuti su Threads, cercare profili, condividere contenuti tramite link o dalla piattaforma e segnalare contenuti di Threads.

Threads: come funziona

Threads è costituto da un feed costituito da micropost, che possono essere commentati, risposti e repostati da parte di altri utenti, anche mediante allegati, come immagini e foto.

La struttura di Threads, quindi, è quella di un social network tipicamente focalizzato sui contenuti testuali.

In particolare gli utenti possono condividere contenuti sotto forma di brevi messaggi di testo con un massimo di caratteri pari a 500. Resta valida, comunque, la possibilità di inserire un massimo di 10 fotografie oppure un video.

Sulla piattaforma, quindi, è possibile poi rispondere e commentare ai post di altri utenti. In questo modo, si possono innestare delle vere e proprio conversazioni attorno a determinate tematiche.

Anche in questo caso, il social Threads sarà basato su un algoritmo che rimanda all’utente un feed altamente personalizzato, con contenuti che possono essere in linea con gli interessi dell’utente.

Come accedere all’app di Threads

Ma come fare per accedere all’app di Threads? Il meccanismo è davvero molto semplice. Bisognerà innanzitutto scaricare l’applicazione Threads dall’APP store per iOS oppure dal Google Play Store, per quanto riguarda i dispositivi Android.

Una volta installata l’applicazione sul proprio smartphone, è necessario fare l’accesso, attraverso le credenziali del proprio account Instagram.

Una volta effettuato l’accesso, si potrà così andare a personalizzare il proprio account sull’app Threads.

In tal senso, è possibile modificare la foto del profilo, aggiornare la biografia, scegliere un nome utente in linea con la propria identità oppure al marchio.

Dopo aver terminato questo passaggio, si potrà finalmente andare a pubblicare i diversi contenuti e ampliare la propria community.

Threads vs Instagram: quali sono le differenze

Come abbiamo visto, le caratteristiche distintive di Threads lo rendono piuttosto diverso rispetto al social a cui è collegato, Instagram.

Meta Threads, infatti, rappresenta una vera e propria estensione testuale di Instagram.

A cominciare dalla possibilità di pubblicare dei contenuti anche puramente testuali da una lunghezza massima di 500 caratteri.

È proprio questo aspetto che lo rende piuttosto diverso rispetto all’app di Instagram, che invece è basata essenzialmente sull’utilizzo di contenuti visivi, quali foto e video.

Va, inoltre, sottolineato che al momento, l’app di Threads non dispone di una funzione legata alla messaggistica diversa. Questo significa che gli utenti possono interagire tra loro soltanto rispondendo a contenuti pubblici.

Inoltre, a differenza di Instagram, gli utenti di Threads non possono effettuare alcun tipo di modifica ad un post, una volta che questo viene pubblicato.

Al contempo, Threads non presenta una sezione dedicata agli argomenti di tendenza e non mostra alcun annuncio pubblicitario.

Sono queste, quindi, le differenze sostanziali tra Threads e Instagram. Tuttavia, è importante precisare che l’app è stata lanciata soltanto da pochi mesi.

Questo significa che verosimilmente, potrebbero cambiare molte funzioni che potrebbero rendere Threads più o meno simile ad Instagram.

Bisognerà quindi soltanto attendere le prossime novità per scoprirlo.

