WhatsApp Community promette di essere un'autentica rivoluzione in termini di comunicazione ed user experience. In questo articolo, approfondiremo questo nuovo aggiornamento dell'app di messaggistica capendo di che cosa si tratti e come funzioni. Parleremo anche di tutte le numerosissime novità di WhatsApp 2022: le conosci tutte?

Da quando WhatsApp è entrata nel mondo di Facebook, oggi Meta, le novità della piattaforma di messaggistica più usata si sono succedute in continuazione. Adesso è la volta di WhatsApp Community che, ancora una volta, svela l'intento di Meta di rendere l'applicazione qualcosa in più di una semplice app per messaggi.

Community promette di essere un vero cambiamento che permetterà di modificare per sempre l'esperienza dell'utente, trasformando la piattaforma in un luogo di scambio e interazione. Quasi come un social network.

Inoltre, potrà trattarsi di una vera rivoluzione per il mondo del lavoro e del digitale.

Vediamo come in questo articolo dedicato a WhatsApp Community e a tutte le novità della piattaforma che sono state via via inserite negli ultimi mesi. Siamo sicuri che qualcosa riuscirà a sorprenderti.

Novità WhatsApp 2022: 2 news di cui forse non ti eri reso conto

Nel tempo impiegato da tutti noi a cliccare sul tasto "Invio" per spedire i nostri brevi messaggi, l'applicazione di WhatsApp ha già sfornato una serie di importanti idee.

Da quando è diventata parte della grande famiglia di Meta, poi, le novità sono ancora pià rivoluzionarie e rapide che spesso si fatica a starci dietro. Ogni nuovo aggiornamento, infatti, pare recare con sé qualcosa di nuovo. Vediamo le 3 novità più recenti introdotte dall'applicazione.

l'ultima, ma non meno importante: l'introduzione delle "reactions".

Non abbiamo nemmeno fatto in tempo ad abituarci all'introduzione dei "Mi piace" alle storie di Instagram, che ora anche su WhatsApp abbiamo la possibilità di dire la nostra semplicemente con un emoji. Un semplice "thumb up", un cuore, un pianto e via: abbiamo comunicato tutto condensandolo in una semplice immagine.

Basta semplicemente pigiare sul messaggio ricevuto e si aprirà un popup con i principali emoji.

C'è chi è entusiasta del cambiamento e chi, dall'altro lato, pensa sia l'ennesimo modo per farsi piantare in asso durante una conversazione. Vedremo.

novità di WhatsApp a velocità 1,5x e 2x.

C'è chi usa i messaggi vocali solo per comunicare un semplice "ok" e chi invece li usa per discorrere per decine di minuti (vedasi la canzone dei The Giornalisti di qualche estate fa). Ebbene, ora c'è il modo per accontentare tutti e arrivare a raddoppiare la velocità di esecuzione del messaggio. Una funzionalità divertente anche per smascherare tutti coloro che dicono "io non ho nessun accento, parlo un italiano perfetto". Eh no, ora ci sono le prove.

Basta semplicemente pigiare sul lato destro del messaggio vocale e compariranno le diverse alternative di velocità.

Attualmente, però, WhatsApp ha in cantiere una serie di accorgimenti molto importanti che vanno dall'invio di file di dimensioni maggiori, ad una maggiore sicurezza nell'invio dei messaggi (tramite crittografia), alla possibilità di inserire nelle chiamate vocali fino a 32 utenti.

Di queste ultime ore è la notizia che si potranno modificare i messaggi già inviati, ma non è ancora dato sapere quando verrà rilasciato l'aggiornamento.

Alcune di queste novità guardano al mondo del principali competitor dell'app di messaggistica, ovvero Telegram. Altre, come community che vedremo dal prossimo paragrafo, cercano di trasformare l'applicazione in qualcosa che ha più attinenza con il mondo social.

Ed ora, concentriamo sul mondo delle Community.

Cos'è WhatsApp Community, l'ultima novità di casa Meta

Tra le tante novità che si dice verranno presto introdotte dall'applicazione di messaggistica, spicca Community che è l'unica che attualmente è in corso di rollout, ovvero ciò che in informatica si intende con la fase finale di una serie di test.

Insomma, se tutto procede bene, sarà una delle prime novità ad essere presto introdotta per tutti gli utenti.

Community potrà rivoluzionare in modo di intendere i gruppi sia a livello professionale che personale. In effetti, questo strumento permetterà di riunire alcuni sottogruppi all'interno di una stessa tematica.

Parliamo dunque di gruppi e sottogruppi, quindi? Sì.

Secondo quanto affermato dall'azienda stessa, ecco in che cosa consisterà l'aggiornamento:

Community permetterà agli utenti di "aggregare gruppi separati in un gruppo più grande secondo la struttura a loro più congeniale". In questo modo, spiega WhatsApp, "Potranno ricevere tutti gli aggiornamenti inviati all’intera community ed organizzare quindi dei gruppi di discussione più piccoli, che siano specifici per ciascun argomento".

Insomma, si tratta di qualcosa che potrà beneficiare non soltanto la sfera privata degli utenti, ma sicuramente anche quella professionale. Con Community, infatti, è possibile creare dei gruppi di discussione aziendale dove gli utenti potranno passare di conversazione in conversazione a seconda della tematica di interesse.

Oltre a ciò potranno ricevere comunque tutti gli aggiornamenti e rimanere sempre in contatto con eventuali notizie e comunicazioni del momento.

Sarà davvero importante sia per le aziende grandi, strutturate in diversi dipartimenti, sia per le aziende più piccole.

Vediamo ora nella pratica come dovrebbe funzionare questa novità dell'app di messaggistica?

Ecco come funziona davvero WhatsApp Community

Cerchiamo di fare una panoramica di questa funzionalità, anche se non è ancora stata immessa nel mercato.

Quando questo aggiornamento arriverà negli smartphone di tutti, permetterà di creare delle Community. In altre parole, si tratta di uno spazio definito all'interno del quale verranno radunati i gruppi pertinenti.

Pare che si potrà inserire in questo spazio fino ad un massimo di 10 gruppi, ciascuno identificato da un nome e da un'immagine profilo, oltre che da una breve descrizione.

All'interno di questo spazio, oltre ai gruppi, si creerà in automatico un'area ulteriore, denominata Annunci. Qui i gestori della Community potranno inviare a tutti i membri dei vari gruppi dei messaggi importanti. Proprio questo sarà quindi il luogo per mantenere tutto il gruppo aggiornato su novità e comunicazioni.

Un'azienda potrà dunque dividere le proprie chat di gruppo in base ai dipartimenti di lavoro (produzione, marketing, amministrazione, ecc...), o magari in base a degli specifici progetti. C'è piena libertà e autonomia nella gestione.

D'altro canto, questa nuova ed attesa funzionalità può essere utilizzata anche a prescindere dall'impegno professionale, per discutere di hobby, interessi, e quant'altro.

Sarà importante anche per gli istituti scolastici e le associazioni benefiche, come comunicato dallo stesso fondatore di Meta.

Oltretutto, saranno disponibili due ulteriori aggiornamenti all'interno di Community che permetteranno di velocizzare alcuni passaggi:

" Porta i gruppi in un solo luogo ": in modo da distinguere a colpo d'occhio i gruppi dalle chat differenti;

": in modo da distinguere a colpo d'occhio i gruppi dalle chat differenti; "Raggiunti tutti in un unico click": per riuscire a comunicare in modo unico con tutta la Community.

Per fare in modo che Community sia ben digerita dal pubblico, WhatsApp ha già introdotto nel mercato le funzioni sperimentali di cui abbiamo parlato qualche paragrafo addietro, ovvero le Reactions. A breve ci sarà anche la possibilità di moderare la chat da parte degli amministratori e di inviare i file fino a 2 Giga.

Novità in vista o necessità di attesa? Quando arrivano le Community

Questa organizzazione in gruppi e sottogruppi promette di essere un modo rivoluzionario di intendere la comunicazione. Sarà infatti sempre più facile riuscire a comunicare tra gruppi di persone accomunati dagli stessi interessi.

Senza contare che la crittografia end-to-end permetterà a Meta di verificare che non ci siano comportamenti scorretti all'interno delle chat e di cancellare dalle Community gli utenti inopportuni o, addirittura, arrivare a cancellare la Community stessa.

Ad ogni buon conto, per tutti coloro che fremono nell'attesa di questa funzionalità, in realtà non bisognerà aspettare a lungo.

Pare infatti che WhatsApp Community sia già stato rilasciato in alcuni dispositivi ad Aprile 2022. Bisognerà però attendere ancora un po' perché da questa fase preliminare si arrivi ad un ampliamento della funzionalità a tutti gli utenti.

In ogni caso, pare che Meta ci creda molto.

"Siamo convinti che questo ridurrà in modo significativo la diffusione della disinformazione" affermano infatti i portavoce dell'impresa.

Business o Community? Differenze per chi usa WhatsApp per lavoro

WhatsApp sta diventando un alleato sempre più valido per chi è un'impresa o un professionista.

WhatsApp Business, introdotto ormai da parecchio tempo, è stato infatti il primo aggiornamento a permettere alle aziende di avere un volto professionale all'interno dell'app di messaggistica.

Se abbiamo seguito l'articolo, però, abbiamo potuto osservare come l'intento di Community sia di favorire una comunicazione che potremmo definire "interna aziendale", ovvero tra coloro che lavorano per la stessa azienda e sono accomunati da obiettivi e progetti.

Diversamente, Business è una funzionalità diretta all'esterno. Ci si iscrive gratuitamente a Business perché si vuole raggiungere un maggiore numero di clienti, avendo però un'immagine quanto più professionale possibile.

Tramite WhatsApp Business, e ne parlavamo anche in questo articolo dedicato, è possibile inserire i dati della propria azienda, come indirizzo e sito web, ma anche promuovere i propri prodotti di punta, come in una sorta di piccolo ecommerce. Si tratta dunque di qualcosa che non nulla ha a che vedere con la comunicazione di membri del team.

WhatsApp Business, infatti, può essere inteso come uno strumento efficace e performante di digital marketing.

Sarà però possibile che un account Business possa creare e gestire una Community in qualità di Amministratore e Moderatore.

Ecco quindi che tra tutte le novità che WhatsApp ha intenzione di implementare per i suoi utenti, sicuramente Community è una di quelle che promette davvero di migliorare l'esperienza dell'utente.

Ci sarà infatti la possibilità di essere aggiornati su tutto direttamente dalla fonte stessa, oltre alla possibilità di un continuo fluire di comunicazioni tra i membri di uno stesso team.