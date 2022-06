Quando WhatsApp non va può essere un vero problema. Per molti, infatti, WhatsApp Business è un indispensabile strumento di marketing digitale. In questo articolo, spieghiamo come fare a capire se siano down i server di WhatsApp oppure come risolvere i problemi legati al nostro dispositivo o alla nostra connessione.

Chi non si è trovato, almeno una volta nella vita, a fare i conti con WhatsApp che non va?

In effetti, ormai WhatsApp, almeno in Italia, è una delle app più popolari, insieme a Telegram, e capita sempre più spesso che qualcosa non funzioni come dovrebbe.

Le cause possono essere molteplici, e non includono necessariamente che sia l'applicazione di messaggistica istantanea di Meta ad essere down, oppure che sia il nostro telefono a dover essere necessariamente cambiato. Insomma ci sono alcune vie di mezzo che cercheremo di analizzare in questo articolo, per la precisione 5.

Cercheremo di fornire delle soluzioni pratiche in modo che, la prossima volta che WhatsApp non va, questa guida ti permetta di risolvere facilmente. Anche perché, e ne parlavamo in questo articolo, WhatsApp, se funziona a dovere, è indispensabile per una buona strategia di marketing!

Come mai WhatsApp non va oggi?

Ultimamente sono sempre più frequenti i casi in cui l'applicazione di WhatsApp non funziona.

Su Instagram, l'hashtag #whatsappdown raccoglie ad oggi più di 20 mila post e si può star certi che, in caso di un malfunzionamento dell'applicazione comune a tutti gli utenti, tale hashtag tornerà ad essere virale in men che non si dica.

In questo articolo, quindi, vorremmo svelarti 2 cose:

1. Come capire se WhatsApp non va per tutti gli utenti o soltanto per noi (oltre ad usare l'hashtag);

gli utenti o soltanto per noi (oltre ad usare l'hashtag); 2. Nel caso in cui WhatsApp non sia down per tutti ma solo per noi, come fare a risolvere il problema nel nostro account.

Declineremo il nostro articolo in 5 casistiche, in modo da poter offrire la panoramica più elevata di soluzioni da poter applicare a stretto giro. Cercheremo di fornire una guida passo per passo, in modo che le soluzioni siano applicabili molto semplicemente. Iniziamo.

1. Come verificare se WhatsApp è Down

Se ne abbiamo la possibilità e la nostra connessione ad Internet ci sostiene, la prima cosa da fare sarebbe quella di verificare se l'applicazione di messaggistica abbia subito un momentaneo arresto.

Oltre a verificare gli altri social che molto spesso informano gli utenti in tempo reale nel caso di malfunzionamenti sulle altre piattaforme (verifica l'hashtag succitato #whatsappdown su Instagram, Facebook, Twitter, ma anche le principali pagine di informazioni) ci sono altri modi per svelare l'arcano.

Dunque, come verificare in autonomia lo stato dei server di WhatsApp?

1. Usiamo la pagina dello stato dei server di Facebook;

Dal momento che WhatsApp è parte di Meta, se c'è un problema a Facebook normalmente si ripercuote anche sull'app di messaggistica. Su Graph API Status si può avere una prima panoramica dello stato dei server. Se la pagina non rileva problemi è assai probabile che WhatsApp non sia down e vada correttamente.

Ad ogni modo, non si tratta di un metodo efficace al 100 per 100, anche perché attualmente non esiste una pagina dedicata esclusivamente ai server di WA.

2. Verificare lo stato dell'app attraverso una piattaforma di segnalazioni di disservizi utente;

Quello che si può fare è infatti accedere ad un servizio indipendente, denominato DownDetector, dove vengono raccolte tutte le segnalazioni di disservizi da parte degli utenti. In questa pagina, non soltanto è possibile verificare le segnalazioni degli altri utenti, ma anche inviare le proprie.

Anche qui, qualora la pagina presenti in alto la scritta: "Le segnalazioni degli utenti indicano che attualmente non ci sono problemi con Whatsapp", non sarà un problema dei server dell'applicazione, ma un problema differente.

Siamo pronti dunque a cercare di risolvere quanto non vada nel nostro account con queste 4 alternative differenti. Osserviamo.

2. Se WhatsApp non va prova questa tecnica: funziona il 99% delle volte

Sicuramente ti sarà capitato di guardare qualche film o serie TV dedicati al mondo dei computer e non servirà fare degli esempi.

La prima soluzione che viene infatti proposta dagli esperti di tecnologia è sempre una e una soltanto.

Hai provato a spegnere e riaccendere il dispositivo?

Ecco, questa strategia, per quanto semplice, risolve una grande percentuale di casi, che siano su WhatsApp, su un computer o anche una TV. Spegnere e riaccendere dovrebbe essere sempre una delle prime alternative ad essere valutate.

Una volta che si riaccende il dispositivo, infatti, molto spesso tutto sarà magicamente risolto e non si riuscirà nemmeno a definire la radice del problema. Succede e basta.

Se però questa tecnica non funziona e dunque non è un problema di qualche incastro nel tuo telefono, le successive 4 alternative ti aiuteranno sicuramente.

3. Verifica la connessione Internet del tuo dispositivo

Se non si tratta di un problema del dispositivo, potrebbe invece essere un problema della tua connessione.

Potresti essere connesso ad una rete Wi-Fi, oppure ad una rete dati. Vediamole entrambe per chiarezza.

Verificare i problemi alla connessione tramite rete Wi-fi.

Controllando l'icona Wi-Fi, solitamente nella parte alta dello schermo del telefono, dovrebbe mostrare se la connessione Internet è in ottime condizioni (tutte le tacche sono piene) oppure se invece presenta alcuni problemi (e dunque le tacchette sono vuote).

Alcune volte potrebbe capitare che si è connessi alla rete Wi-Fi ma che comunque non vi sia accesso ad Internet: in questo caso il malfunzionamento è imputabile al proprio provider.

Controllare i problemi alla connessione tramite rete dati.

Come per il Wi-Fi, allo stesso modo l'icona che identifica la rete dati è posta nella parte alta dello schermo del telefono. Accanto al nome del proprio gestore telefonico, dovresti visualizzare la sigla relativa al tipo di Rete (es. 3G/4G/5G).

Nel caso in cui sia invece presente la sigla E (edge) si deve intendere che il segnale di Rete sia scarso o addirittura assente. Anche in questo caso, l'unica soluzione è quella di mettersi in contatto con il fornitore del servizio. Potrebbe comunque trattarsi di mancanza di campo in generale e quindi tutti i nostri tentativi andrebbero a vuoto fino a quando non ci spostiamo.

Ad ogni modo, potresti verificare lo stato della tua connessione anche attraverso le diverse applicazioni di SpeedTest disponibili in rete.

Se nemmeno la connessione Internet è la causa del malfunzionamento di WhatsApp, allora bisogna necessariamente seguitare a leggere.

4. Quando WhatsApp non va, verifica lo stato dell'applicazione!

Talvolta, uno dei motivi per cui WhatsApp smette di funzionare, o inizia a manifestare alcuni disservizi, non è legato né ai server dell'applicazione, né alla nostra connessione ad Internet.

Si tratta di un problema legato ad una particolare impostazione del nostro telefono.

Normalmente, gli utenti hanno attivato nei propri dispositivi mobili la funzionalità di Aggiornamento automatico delle Applicazioni. Si tratta di un'impostazione molto utile che consente al proprio telefono di scaricare in autonomia gli aggiornamenti necessari ad un buon funzionamento.

Per alcuni, però, è importante verificare che tipo di aggiornamenti il proprio telefono voglia scaricare e quindi disattivano l'automatismo. Ecco quindi che può capitare che la nostra applicazione talvolta non vada semplicemente per questo motivo.

Basta semplicemente accedere al proprio App store (Apple) e Play Store (Android) e cliccare sugli aggiornamenti disponibili e scaricare quello relativo a WhatsApp. Se ancora l'applicazione non dovesse funzionare correttamente, si torni al punto 2 della nostra analisi: si spenga e riaccenda!

Molto spesso, infatti, gli aggiornamenti terminano di installarsi quando si riavvia il telefono.

Infine, quale soluzione mancherà?

5. Controlla il risparmio energetico del telefono!

Un ultimo motivo legato al malfunzionamento di WhatsApp (ma in realtà non soltanto) è legato ad un'altra impostazione del nostro telefono.

Può infatti capitare talvolta di non avere sufficiente batteria e di doverla risparmiare prima della successiva ricarica. Oppure possiamo semplicemente aver impostare che il nostro telefono non mostri notifiche nel momento in cui ci stiamo concentrando per studio o lavoro.

Insomma, tante possono essere le alternative per le quali si bloccano volontariamente le app.

Ecco però che queste impostazioni, per loro stessa natura, limitano le funzionalità dell'applicazione di messaggistica. L'unica cosa da fare sarà quindi quella di verificare attraverso le proprie impostazioni del telefono, se ci sia qualche funzionalità attiva che blocchi la ricezione o l'invio dei messaggi.

A questo punto, insomma, WhatsApp dovrebbe finalmente tornare a funzionare correttamente!

Infine, vediamo un ultimo caso che forse interesserà molti lettori che utilizzano questa applicazione direttamente dal computer.

Ultimo caso: cosa fare se non va WhatsApp WEB?

Talvolta capita che WhatsApp funzioni nel nostro cellulare, ma non vada la sua versione desktop, ovvero WhatsApp Web. Come fare dunque?

L'unica alternativa possibile in questo caso è una sorta di "riavvio". Infatti, dal proprio cellulare sarà necessario chiudere tutte le sessioni desktop e rientrare su WhatsApp Web tramite nuovo QR CODE. Come fare? Semplicissimo, e lo vediamo subito.

Procedura con sistema operativo ANDROID:

Entrati in WhatsApp, si clicchi sui tre puntini verticali in alto a destra e poi, scorrendo nel menù, si clicchi su WhatsApp Web. A quel punto sarà facile individuare la voce "Disconnetti da tutti i dispositivi".

Procedura con sistema operativo iOS (iPhone):

Entrati in WhatsApp, si clicchi su Impostazioni e da qui si cerchi la voce "WhatsApp Web" o "Desktop" e si clicchi sul nome di una sessione attiva. A quel punto, si prema su "Disconnetti". Se ci sono più sessioni attive sarà necessario ripetere l'operazione per ciascuna di esse.

A quel punto, sia con Android che con iOS, sarà possibile accedere a WhatsApp Web tramite il nuovo QR CODE ed iniziare una nuova sessione di chat e messaggi. Il problema sarà quindi totalmente risolto.

Insomma, seguendo questi semplici consigli sarà possibile riuscire a risolvere il proprio problema di utilizzo dell'applicazione oppure comprendere che WhatsApp non stia andando per ragioni del tutto indipendenti da noi.