Acea cauto. Rumor sugli investimenti al 2028

Acea frena dopo tre sessioni consecutive in rialzo, senza alcun sostegno nelle ultime indicazioni di stampa.

La prima seduta del nuovo anno ha imposto una battuta d’arresto per Acea che, dopo tre giornate consecutive in salita, ha visto il semaforo scattare sul rosso.

Acea cala dopo tre sessioni in rialzo

Il titolo, dopo aver chiuso l’ultima sessione del 2023 con un progresso di quasi due punti percentuali, oggi ha anche provato a spingersi in avanti, salvo poi tornare indietro.

A fine giornata, Acea si è fermato a 13,81 euro, con un calo dello 0,14% e quasi 240mila azioni passare di mano, al di sopra della media degli ultimi 30 anni pari a poco più di 200mila.

Acea: rumor su piano di capex al 2028

Un articolo del Sole 24 Ore parla di un piano da oltre 8 miliardi di euro di capex al 2028, che il gruppo Acea starebbe valutando e che ha portato ad una riorganizzazione dei vertici con l’arrivo di Tommaso Sabato da Autostrade come nuovo responsabile della divisione Acea Infrastrutture.

Il manager Sabato sottolinea che il grosso degli sforzi della divisione sarà sui grandi progetti del gruppo, come il raddoppio dell’acquedotto del Peschiera, opera da 1,2 miliardi di euro, dei quali 0,7 miliardi con sussidi.

Per quanto riguarda il WTE di Roma, progetto da poco meno di 1 miliardo da completarsi entro il 2026, la gara per la costruzione si chiuderà il 18 maggio.

Il consorzio guidato da Acea conta di poter realizzare questo investimento.

Secondo gli analisti di Equita SIM, l’indicazione di investimenti da oltre 8 miliardi di euro al 2028 è una novità positiva.

Escludendo i contributi attesi da Acea, pari a 0,9 miliardi di euro, per nuovi progetti nel Water e nell’Ectricity ed il WTE di Roma (per il quale vi sarà una gara e probabilmente finanziato in project financing), a detta di Equita SIM si tratterebbe comunque di una accelerazione dei capex medi annui rispetto a circa 1 miliardo di euro di investimenti annui.

Nelle scorse settimane alcuni articoli hanno anticipato una possibile rotazione degli asset per finanziare nuovi investimenti, quali la cessione delle attività di vendita di energia e di una quota di minorities nel Waste.

Non cambia intanto la view di Equita SIM, che su Acea mantiene una strategia improntata alla cautela, con la conferma di una raccomandazione “hold” e un prezzo obiettivo a 15,8 euro.