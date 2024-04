Amplifon: ancora vendite. L’analisi di mercato dell’AGCM

L’andamento leggermente positivo del Ftse Mib non è stato di alcun aiuto per Amplifon che anche oggi è finito nella rete dei ribassisti.

Amplifon in fondo al Ftse Mib

Già ieri il titolo aveva perso terreno, cedendo circa due punti e mezzo percentuali, tornando a perdere terreno dopo il rialzo di quasi il 2% seguito a cinque giornate consecutive in ribasso.

Le vendite hanno tenuto banco anche oggi, visto che il titolo si è presentato al close a 30,44 euro, con una flessione del 4,04% e volumi di scambio vivaci, con oltre 900mila azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 550mila.

Amplifon: AGCM completa l’analisi di mercato

Amplifon ha continuato a perdere terreno dopo che ieri l’AGCM ha rilasciato un documento con le valutazioni emerse dall’analisi del mercato degli apparecchi acustici avviata a settembre 2023.

Dalla lettura del documento emergono due suggerimenti principali per i regolatori.

Il primo suggerimento è legato alla necessità di una maggiore chiarezza sul prezzo finale, con la proposta di fornire un'indicazione chiara e distinta del prezzo dei prodotti e dei servizi, pur consentendo offerte bundled.

Gli analisti di Equita SIM ritengono che la proposta, se attuata, potrebbe fornire un po' più di trasparenza sulla struttura dei prezzi, ma non sembra una misura che incida in modo significativo sulla struttura del mercato o sul contesto dei prezzi.

Gli esperti vedono quindi Amplifon in grado di confermare il proprio posizionamento premium, facendo leva sulla forza del brand e sulla rilevanza del servizio.

Il secondo suggerimento è legato alla possibile creazione di voucher per gestire il mercato sociale, con i clienti che disporrebbero di voucher distinti per il prodotto e per il servizio da spendere presso i retailer.

Al momento è meno chiaro come potrebbe funzionare il sistema visto che non sono forniti dettagli sulla proposta nel documento rilasciato da AGCM, ma agli esperti non sembra di vedere una chiara implicazione negativa per retailers e manufacturers.

Secondo Equita SIM, un altro elemento importante da sottolineare è che dal documento non emergono ipotesi di comportamenti scorretti da parte dei partecipanti al mercato.

Questo era il rischio maggiore che gli analisti di Equita SIM avevano individuato al momento del lancio dell’analisi di mercato.

Nel complesso, quindi, alla SIM milanese sembra che i risultati dell’analisi non evidenzino importanti criticità per Amplifon.

I suggerimenti proposti da AGCM saranno ora al vaglio dei regolatori e non è detto che vengano implementati in toto, con tempi in ogni caso che gli esperti si aspettano piuttosto lunghi.

Il titolo tratta a 31 e 28 volte il multiplo prezzo-utili adjusted 2024-2025, livelli corretti secondo gli analisti.

Equita SIM mantiene una view cauta su Amplifon, ribadendo la raccomandazione “hold”, con un prezzo obiettivo a 29 euro.