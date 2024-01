3 azioni da cui stare lontani nel 2024 per non farsi male

Focus su tre azioni da cui è bene mantenere le distanze nei prossimi mesi, in quanto considerate investimenti vulnerabili.

Per l’ultima settimana del 2023, Rick Munarriz, uno dei collaboratori di The Motley Fool, nella sua consueta rubrica aveva suggerito di stare alla larga da Alibaba, Steelcase e JD.com.

Il primo titolo è salito del 3%, il secondo è sceso del 3% e il terzo ha guadagnato il 5%, registrando un guadagno in media dell’1,7%

Si tratta di una performance superiore a quella registrata nello stesso arco temporale dall’S&P500 che è salito dello 0,3%.

Munarriz ammette così di aver sbagliato la strategia suggerita, ricordando però di aver avuto ragione in 70 delle ultime 114 settimane, ossia il 61% delle volte.

Anticipando la chiusura della sua consueta rubrica settimanale, Munarriz saluta il 2024 con l’indicazione di 3 azioni da evitare nel 2024, in quanto, a suo dire, destinate a perdere terreno, e si tratta di: Apple, Cal-Maine Foods e Tesla Motors.

Apple

La storia dice che non si dovrebbe scommettere contro Apple nel 2024. Tornando indietro al 2012, la società ha avuto un buon anno fiscale di crescita dei ricavi a due cifre, seguito da anni consecutivi di difficoltà con risultati negativi o a una cifra.

Apple aggiorna il suo iPhone di punta ogni anno, ma sembra che quello importante avvenga ogni tre anni.

Il boost triennale è cosa del passato? Forse no. Gli analisti prevedono che i ricavi di Apple aumenteranno meno del 4% quest’anno fiscale, accelerando fino al 6% nell’anno fiscale 2025.

Munarriz non sa se il colosso della tecnologia di consumo potrà continuare a essere l’azienda di maggior valore del paese per capitalizzazione di mercato, a 3mila miliardi di dollari – quando siamo a metà di quattro anni insignificanti di crescita per Apple.

C'è una ragionevole argomentazione da sostenere sul fatto che Apple è un titolo per tutte le stagioni.

Batte il mercato quando le azioni sono deboli ed è anche vincente quando l'economia va bene e alla gente non importa pagare un sovrapprezzo per i prodotti Apple.

Tuttavia, con il titolo in rialzo del 49% nel 2023, anche se i ricavi e l’utile netto hanno fatto un piccolo passo indietro, è difficile giustificare il pagamento di più di 30 volte gli utili per una Apple a crescita lenta.

Cal-Maine Foods

Non ci sono molte trimestrali da esaminare nella prima settimana del 2024, ma quella di Cal-Maine è una di queste, e le cose potrebbero andare male per i suoi azionisti.

Il produttore di uova era in piena attività un anno fa, quando una carenza di offerta fece aumentare i prezzi, il margine e la redditività.

Adesso però non si pagheranno 10 dollari per una dozzina di uova, e questa è una brutta notizia per gli investitori di Cal-Maine Foods.

La società pubblicherà i risultati finanziari del secondo trimestre fiscale domani e gli analisti vedono un calo dei ricavi del 34% su base annua, a fronte di un brutale crollo dell’83% degli utili per azione.

Non bisogna lasciarsi ingannare nemmeno dal grosso rendimento finale. Cal-Maine paga un dividendo variabile e i pagamenti dovrebbero diminuire insieme alla sua redditività in calo.

Tesla

Non è facile sentirsi sicuri riguardo al titolo Tesla nel 2024, dopo averlo visto più che raddoppiare nel 2023, nonostante alcuni sviluppi problematici.

La crescita dei ricavi ha subìto un brusco rallentamento nel 2023. La redditività è diminuita, poiché la necessità di tagliare i prezzi per spostare le unità ha schiacciato il margine.

I proprietari di Tesla rimangono ampiamente soddisfatti, ma continuerà ad essere così nel 2024, quando le auto non Tesla inizieranno ad entrare negli alloggiamenti dei Supercharger e ad allungare le attese? Aspettiamo solo di vedere cosa è successo ai valori di rivendita nell'ultimo anno.