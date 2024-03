Diasorin in rialzo. Nuova richiesta all’FDA: ecco per cosa

Diasorin risale sostenuto dalla notizia relativa alla richiesta di autorizzazione all’FDA per il Liaison Plex Yeast Blood Culuture Assay.

La buona intonazione mostrata oggi dal Ftse Mib, che tocca nuovi massimi di periodo in area 35.000, viene sfruttata anche da Diasorin, che riesce peraltro a performare meglio dell’indice di riferimento.

Diasorin risale dopo il calo di ieri

Il titolo, dopo aver ceduto un punto percentuale ieri, si riscatta oggi con un recupero, tanto che mentre scriviamo viene fotografato a 96,6 euro, con un vantaggio dello 0,79% e oltre 44mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 164mila.

Diasorin: richiesta autorizzazione all’FDA. Per cosa?

Diasorin guadagna terreno dopo che la società ha annunciato di aver richiesto l'autorizzazione 510(k) all’FDA per il LIAISON PLEX Yeast Blood Culture Assay, il secondo panello di diagnostica molecolare multiplexing per la piattaforma Liaison Plex.

Il LIAISON PLEX Yeast Blood Culture Assay rappresenta il primo di tre pannelli multiplex per emoculture per la diagnosi microbiologica delle infezioni del sangue sul nuovo sistema Liaison Plex.

Il kit permette l’identificazione di funghi patogeni comunemente responsabili di infezioni del sangue.

Secondo gli analisti di Equita SIM, asi tratta di una notizia di supporto per DiaSorin che, dopo aver ottenuto l'autorizzazione FDA per la piattaforma PLEX e il pannello respiratorio, sta lavorando a pieno regime sugli altri pannelli, elementi chiave per migliorare il successo commerciale a breve termine della piattaforma).

Gli esperti ricordano che Diasorin ha previsto il lancio di 5 pannelli per il Liaison Plex: respiratorio, già approvato dall’FDA, 3 pannelli per emoculture: funghi patogeni (richiesta effettuata), batteri Gram-positivi (richiesta nel 2024) e batteri Gram-negativi (richiesta nel 2024) e infine un pannello gastrointestinale (richiesta nel 2025).

Sulla scia delle ultime notizie, gli analisti di Equita SIM non apportano modifiche alla strategia suggerita per Diasorin, con la conferma di una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 106 euro.