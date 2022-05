Petrolio: chiusura negativa ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 112,63 dollari, con un calo dell'1,24%.

Nel pomeriggio sarà diffuso il consueto report sulle scorte strategiche di petrolio da parte del Dipartimento dell'energia USA.

Wall Street: chiusura positiva ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono saliti dell'1,34% e del 2,02%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 11.984,52 punti, in rialzo del 2,76%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: oltre all'indice settimanale relativo alle richieste di mutui ipotecari, oggi si conosceranno i nuovi cantieri edili che ad aprile dovrebbero calare da 1,793 a 1,783 milioni di unità, mentre le licenze di costruzione sono viste in riduzione da 1,87 a 1,813 milioni di unità.

Risultati trimestrali USA: prima dell'avvio degli scambi a Wall Street sono attesi i conti degli ultimi tre mesi di Lowe's Companies e di Target, con un eps previsto a 3,23 e a 3,07 dollari, mentre per Analog Devices le attese parlano di un utile per azione di 2,12 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: in agenda il dato finale dell'inflazione che ad aprile dovrebbe salire dello 0,6%.



Da seguire in Germania l'asta dei titoli di Stato con scadenza a 30 anni per un ammontare massimo di 1,5 miliardi di euro.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Dividendi pagati oggi a Piazza Affari: oggi saranno messi in pagamento i dividendi staccati lunedì scorso da Credem (0,3 euro), SOL (0,24 euro), MutuiOnline (0,4 euro), Neodecortech (0,14 euro), Salcef Group (0,46 euro), GPI (0,5 euro), Immsi (0,03 euro), RcsMediagroup (0,06 euro), Alfio Bardolla TG (0,032 euro), Cover50 (0,4 euro), Finlogic (0,136172 euro), First Capital (0,35 euro + un’azione ogni 75), Ilpra (0,1 euro), Net Insurance (0,1711 euro), Poligrafici Printing (0,0195 euro) e Racing Force (0,07 euro).

Risultati societari a Piazza Affari: oggi saranno resi noti i conti del primo trimestre di Cattolica Assicurazioni, Almawave, Cover50 e GEL, mentre Trevi Group e Promotica alzeranno il velo sui conti del primo trimestre.

Assemblee a Piazza Affari: previste per oggi le riunioni assembleari di Pirelli ed EEMS per l'approvazione dei dati di bilancio del 2021.

Stellantis: da seguire il titolo in vista dei dati sulle vendite di auto in Europa con riferimento al mese di aprile.

Titoli oil a Piazza Affari: da seguire ENI, Saipem e Tenaris in vista del report sulle scorte strategiche USA di petrolio.