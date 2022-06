Petrolio: chiusura in calo anche venerdì scorso per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 120,54 dollari, in ribasso dello 0,7%.

Wall Street: chiusura negativa anche venerdì scorso per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l'S&P500 sono scesi del 2,73% e del 2,91%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 11.340,02 punti, in flessione del 3,52%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: per la seduta odierna non si segnalano aggiornamenti macro di rilievo negli Stati Uniti.

Risultati trimestrali USA: da seguire dopo la chiusura di Wall Street i conti del quarto trimestre dell'esercizio 2021-2022 di Oracle, dai quali ci si attende un utile per azione pari a 1,37 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: non sono in agenda dati macro degni di nota, mentre sarà da seguire in Germania l'asta dei titoli di Stato con scadenza a sei mesi per un ammontare massimo pari a 3 miliardi di euro.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Dividendi a Piazza Affari: si segnala lo stacco del dividendo di Sciuker Frames nella misura di 0,28 euro per azione.

Risultati societari a Piazza Affari: in agenda oggi i conti dell'esercizio 2021 di Enertronica Santerno e di Piquadro, mentre Abitare In alzerà il velo sui dati del primo semestre dell'esercizio 2021-2022.

Saipem: oggi avverrà il raggruppamento azionario nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria ogni 10 esistenti e di 1 nuova azione di risparmio ogni 10 esistenti.

Neosperience: oggi ci sarà il frazionamento azionario che avverrà tramite l'assegnazione di 2 nuove azioni ordinarie per ciascuna vecchia azione posseduta.

A.S. Roma: parte oggi, per concludersi l'8 luglio, l'OPA volontaria promossa da Romulus and Remulus Investments su A.S. Roma.