La seduta odierna a Piazza Affari prosegue in rialzo anche per Stellantis che si muove quasi in linea con il Ftse Mib. Il titolo, dopo aver avviato la settimana ieri con un affondo di oltre il 5%, ha mostrato qualche titubanza nelle battute iniziali per poi imboccare la via dei guadagni. Stellantis risale dopo l'affondo della vigilia Negli ultimi minuti Stellantis viene fotografato a 13,442 euro, con un rialzo dello 0,7% e oltre 8,5 milioni di azioni trattate fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a quasi 16 milioni. Il titolo risale la china dopo che ieri ha subìto un netto arretramento, complice lo stacco del dividendo nella misura di 1,04 euro per azione in pagamento domani 21 aprile. Stellantis: sospesa l'attività nell'impianto in Russia. La view di Equita Da evidenziare che ieri Stellantis ha ufficializzato la sospensione della produzione nell’unico impianto basato in Russia, a Kaluga, a causa di difficoltà logistiche e per effetto delle sanzioni incrociate. Gli analisti di Equita SIM fa sapere che la notizia non li sorprende, alla luce anche di quanto hanno fatto altri player. Gli esperti parlano di un impatto comunque modesto, in quanto lo scorso anno l'impianto in Russia aveva prodotto solo 22mila auto e il fatturato generato sommando Russia ed Ucraina rappresentava solo 0,8 miliardi di euro, meno dell’1% del totale. Non cambia intanto la strategia bullish di Equita SIM che su Stellantis oggi ha ribadito la raccomandazione "buy", com un prezzo obiettivo a 20 euro. Stellantis: anche Banca Akros e Intesa Sanpaolo dicono buy A puntare sul titolo è anche Banca Akros che oggi ha reiterato il rating "buy", con un target price a 23 euro.

Relativamente alla sospensione dell'attività produttiva in Russia, gli analisti ricordano che Stellantis ha una quota dll'1,5% del mercato russo. Banca Akros parla di una notizia leggermente negativa per il titolo, ma già scontata dal mercato. E' bullish anche la view di Intesa Sanpaolo che non più tardi di ieri ha reiterato la raccomandazione "buy", con un fair value a 24 euro. Gli analisti si sono soffermati sulla collaborazione pluriennale annunciata da Stellantis con Qualcomm Technologies, leggendo la stesa come un ulteriore passo in avanti nella strategia software del gruppo automobilistico. Intesa Sanpaolo ha altresì evidenziato che l'accordo sarà anche importante per facilitare il piano del gruppo di fondere tutti i domini software in computer ad alte prestazioni e contribuirà ad assicurare la catena di approvvigionamento sui componenti strategici. Stellantis: Bestinver vede upside di oltre il 100% Infine, a scommettere su Stellantis è anche Bestinver che al pari degli altri broker indicati prima conferma la raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo compreso tra 26 e 28 euro. Prendendo come riferimento la parte alta di questo intervallo, il potenziale di upside per Stellantis è pari a oltre il 107% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

