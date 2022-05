Chiusura in rally ieri per doValue che ha guadagnato terreno per la seconda seduta consecutiva.

doValue in rally prima del fine settimana

Dopo aver archiviato la giornata di giovedì con un progresso di due punti e mezzo percentuali, ieri doValue ha fatto il pieno di acquisti.

Il titolo ha terminato gli scambi a 7,6 euro, con un rally del 5,56% e volumi di scambio elevati, visto che sono transitate sul mercato quasi 230mila azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 157mila.

doValue: nuovo contratto da 2,2 mld a Cipro

doValue è scattato in avanti dopo che la società ha annunciato la firma di un memorandum of understanding con Cerberus per la gestione di un portafoglio NPL a Cipro di un gross book value pari a 2,2 miliardi di euro.

Il portafoglio, originato da AlphaBank, è stato recentemente acquisito da Cerberus, con il closing atteso per fine 2022.

doValue assumerà il ruolo di servicer del portafoglio dal closing fino al run-off, oltre ad assistere nella gestione intermedia dello stesso fino al closing.

doValue: il commento di Equita SIM

Equita SIM evidenzia che l’aggiudicazione del contratto era già stata comunicata, senza ulteriori dettagli, con i risultati del primo trimestre del 2022 e rientrava nei 5,6 miliardi di euro di mandati ottenuti dall'inizio dell'anno.

Sebbene nota, gli analisti di Equita SIM giudicano la notizia positivamente in quanto permette a doValue di diversificare ulteriormente il proprio business, acquisendo Cerberus come nuovo cliente.

Con questa operazione, doValue conferma il proprio ruolo di leadership nel mercato ellenico del servicing, che si caratterizza per livelli di profittabilità superiori rispetto a Italia e Spagna.

Equita SIM evidenzia che il titolo tratta con un multiplo enterprise value/EBITDA 2023 pari a 4,5 volte.

Confermata la view bullish su doValue, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 9,5 euro.

doValue al vaglio di Bestinver e di Banca Akros

A puntare sul titolo è anche Bestinver che ieri ha ribadito il rating "buy", con un range di valutazione pari a 10,5-11,5 euro.

Commentando la notizia del MoU firmato da doValue con Cerberus, gli analisti evidenziano che il gruppo consolida la sua presenza nella regione ellenica, una delle aree per la crescita futura.

Bullish anche la view di Banca Akros che ieri ha rinnovato l'invito ad acquistare il titolo, con un fair value a 9 euro.

Per gl analisti, la firma del memorandum of understanding è un altro passo nella regione ellenica, una componente chiave del piano industriale 2022-2024.