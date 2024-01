Piazza Affari: un titolo in caduta libera oggi. Perchè?

Una seduta da incubo oggi per doValue, che sta letteralmente crollando a Piazza Affari.

Il titolo venerdì scorso è salito dell’1,3%, reagendo dopo quattro sessioni consecutive in calo, ma il rimbalzo ha avuto vita breve.

doValue affonda con volumi boom

Quest’oggi, infatti, doValue sprofonda a Piazza Affari, tanto che attualmenteviene fotografato a 2,565 euro, con un tonfo del 17,79%.

Esplosivi i volumi di scambio, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 3 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 500mila.

doValue: nuova versione dei conti dei primi 9 mesi del 2023

doValue tracolla dopo che nella serata di venerdì, la società ha comunicato l’approvazione di una nuova versione del resoconto intermedio di gestione dei primi 9 mesi del 2023 conforme al principio IAS 34, che quindi sostituisce integralmente la precedente versione approvata il 9 novembre.

La nuova versione tiene conto delle assunzioni contenute nel business plan preliminare 2024-2026 della regione iberica, approvato dal CdA nella giornata di venerdì, le quali hanno comportato svalutazioni di alcune attività del gruppo nella regione iberica, con un impatto negativo sull’utile netto dei primi nove mesi del 2023, pari a -31,4 milioni di euro.

La revisione non ha impatti a livello di cash flow e di indebitamento finanziario, con doValue che ha confermato le guidance di EBITDA e debito netto/EBITDA fornite al mercato a novembre.

doValue: focus su altre indicazioni

Contestualmente, doValue ha comunicato che relativamente alla controversia giudiziale con Altamira Asset Management Holding, il Tribunale spagnolo ha emesso un ordine esecutivo che impone il sequestro di tutti gli asset di Altamira Asset Management Holding.

Nonostante il procedimento possa essere soggetto a opposizione legale da parte di Altamira Asset Management Holding nei termini di legge, doValue si aspetta un beneficio positivo cash pari a 22 milioni di euro nel primo trimestre del 2024.

La società inoltre ha fatto sapere che a causa di alcuni scioperi di notai e tribunali in Grecia a fine 2023, ha rivisto al ribasso del 2% la guidance di ricavi 2023 precedentemente comunicata al mercato.

doValue continua a monitorare le condizioni di mercato, anche per quanto riguarda un

potenziale rifinanziamento del debito esistente.

doValue: la view di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM ricordano che la società ha attualmente due bond sul mercato per circa 560 milioni di euro, con il primo bond in scadenza ad agosto 2025 e il secondo a luglio 2026.

La SIM milanese ha deciso di aggiornare il modello per tenere conto della nuova versione dei risultati intermedi dei primi nove mesi del 2023, mentre ha lasciato momentaneamente invariate le stime per il quarto trimestre 2023 e per gli anni successivi in attesa di una revisione complessiva in vista dei risultati del 2023.

Non cambia nel frattempo la view della SIM milanese, che su doValue mantiene invariata la raccomandazione “hold”, con un prezzo obiettivo a 4,3 euro.

Cauti anche i colleghi di Mediobanca Research, che oggi hanno ribadito il rating “neutral” sul titolo, con un target price ridotto da 5,2 a 4,3 euro, sulla scia della revisione dei conti dei primi nove mesi del 2023.

Gli analisti evidenziano che il newsflow conferma che il rilancio delle attività in Spagna è estremamente sfidante.