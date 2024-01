doValue al centro delle indiscrezioni. La view dei broker

doValue ancora in calo, per nulla aiutato dalle indiscrezioni di un possibile consolidamento nel settore del servicing.

Anche la seduta odierna si è conclusa con il segno meno per doValue, che ha perso terreno per la terza giornata di fila.

doValue in rosso per la terza sessione consecutiva

Il titolo, dopo aver ceduto oltre due punti percentuali ieri, ha continuato ad arretrare oggi, accusando un ribasso ancora più pesante.

doValue si è presentato al close a 3,255 euro, con una flessione del 2,84% e circa 650mila azioni passate di mano, al di sopra della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 475mila.

doValue: rumor su interesse per Gardant

Milano Finanza oggi ha riportato indiscrezioni sul possibile interesse di alcuni operatori del settore del credito deteriorato per Gardant, servicer controllato dal fondo Elliott che al 2021 presentava 44 miliardi di euro di crediti in gestione, di cui 20 miliardi di crediti in special servicing.

Tra gli operatori potenzialmente interessati a un consolidamento ci sarebbe anche doValue.

Equita SIM spiega che non sono riportate indicazioni precise di valutazione, con Milano Finanza che ipotizza si possa applicare un multiplo pari a 9,5 volte l’enterprise value/EBITDA in linea con il recente deal tra ION e Prelios.

Gardant ha generato nel 2021 ricavi pari a 48,5 milioni di euro, con un EBITDA pari a 18,7 milioni di euro.

Gardant ha stipulato nel corso degli anni accordi per la gestione delle attività di servicing con Banca Carige, Banco BPM e Bper Banca.

Nello specifico, Gardant è al lavoro attualmente su una joint-venture strategica con Bper Banca e AMCO per la gestione dei crediti classificati come UTP e NPL del gruppo BPER, con attese di finalizzazione all’inizio di quest’anno.

La joint-venture gestirà parte dello stock residuo di crediti UTP e NPL di Bper Banca, nonché per i prossimi dieci anni il 50% dei nuovi flussi UTP e il 90% dei nuovi flussi NPL.

Nell’attuale scenario di bassa generazione di crediti deteriorati, gli analisti di Equita SIM valutano positivamente un potenziale consolidamento nel settore da parte di doValue, a multipli più in linea con quelli a cui attualmente tratta la società, per accrescere lo stock di gross book value in Italia, aumentare l’esposizione al business degli UTP e diminuire la dipendenza dal mercato greco.

Tuttavia, gli esperti ribadiscono come a loro avviso qualsiasi operazione debba prestare particolare attenzione sul fronte del leverage, pari a 2,9 volte il rapporto debito netto/EBITDA adjusted nel terzo trimestre 2023 e atteso ridursi a 2,7 volte a fine anno.

Attualmente, doValue tratta a un multiplo enterprise value/EBITDA 2023-2024 pari a 4,2-3,9 volte.

Equita SIM mantiene una view cauta sul titolo, con una raccomandazione “hold” e un prezzo obiettivo a 4,3 euro.

doValue: la view di Banca Akros

Bullish la strategia di Banca Akros, che oggi ha rinnovato l’invito ad acquistare doValue, con un target price a 4,5 euro.

Commentando i rumor relativi a un possibile interesse di doValue per Gardant, gli analisti evidenziano che un’aggregazione sarebbe sensata dal punto di vista strategico, in quanto offrirebbe significative economie di scala e potenziali sinergie per razionalizzare i due gruppi.