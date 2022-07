Enel si sgretola sul Ftse Mib e affonda con volumi boom su valori che non si vedevano più da dicembre 2018. Buone e cattive news da vari fronti.

Cala il sipario su una seduta decisamente tempestosa per Enel che non solo non è riuscito a trovare un freno alla discesa, ma ha addirittura accelerato al ribasso.

Enel affonda a Piazza Affari: in ribasso per la quinta seduta di fila

Il titolo, dopo aver chiuso la giornata di ieri con una flessione di un punto percentuale, oggi è sceso per la quinta seduta di fila.

A fine giornata Enel si è fermato a 4,835 euro, con un crollo del 5,7% alimentato da volumi di scambio esplosivi, visto che sono transitate sul mercato oltre 60 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari poco più di 24 milioni.

Enel ha indossato la maglia nera nel settore utility e ha accusato una delle peggiori performance nel paniere delle blue chip, mostrando un'evidente fora relativa rispetto al Ftse Mib.

Enel colpito ancora dalle tensioni sui tassi dei BTP. Vola lo Spread

Il titolo ha risentito dei pessimi segnali arrivati dal mercato obbligazionario, con lo Spread BTP-Bund in rally del 6,26% a 222,2 punti, e i BTP colpiti dalle vendite, come evidenziato dal rendimento del decennale che ha chiuso in rally del 3,49% al 3,409%.

Le tensioni sui tassi si sono fatte sentire su Enel che ha polverizzato i precedenti minimi dell'anno, bucando la soglia psicologica dei 5 euro e scendendo su livelli di prezzo che non si vedevano da dicembre 2018.

Enel paga pegno alla crisi politica

Il titolo è stato travolto dalle vendite sulla scia della forte incertezza politica, con una crisi di Governo che spaventa il Ftse Mib e di conseguenza Enel che non può non seguire la stessa direzione, essendo il titolo più capitalizzato di Piazza Affari.

A condizionare l'andamento delle azioni del colosso elettrico sono anche le notizie che giungono da più fronti, alcune positive e altre negative.

Enel: riapertura North Stream non garantita dalla Russia

Come riportato dai quotidiani, la Russia non garantirebbe i tempi di riapertura del North Stream a causa della mancata consegna della turbina in riparazione tra Canada e Germania.

La chiusura del NS1 è in corso per lavori di manutenzione programmata e dovrebbe durare circa 10 giorni, con Gazprom che dovrebbe riattivare il flusso al 40% dopo i lavori di manutenzione e al 100% dopo la riparazione della turbina. Le dichiarazioni, tuttavia, rendono incerto questo scenario.

Secondo gli analisti di Equita SIM si tratta di una notizia negativa per il settore, che potrebbe prolungare il rialzo dei prezzi gas nelle prossime settimane.

L’incertezza sulle forniture gas ed i prezzi elevati sono negativi in particolare per il business Retail, nel quale troviamo appunto Enel, ma anche A2A, Hera, Iren e Acea, e alla luce delle difficoltà di ribaltare completamente i costi di procurement e per le potenziali minori forniture in caso di indisponibilità della materia prima e dei razionamenti.

Enel: Parlamento UE ha votato i maggior target Rinnovabili

Buone notizie sono arrivate invece dal parlamento europeo che ha votato ieri l’approvazione dei maggiori target per il segmento rinnovabili, in particolare l’innalzamento dal 40% al 45% per la percentuale di rinnovabili nell’energy mix.

Con la nuova RED, ossia la direttiva per le rinnovabili, risultano approvati anche i maggiori target per biofuel, biogas, idrogeno ed i targets di risparmi energetici, recentemente stabiliti tramite il documento REpowerEU).

Equita SIM parla in questo caso di una notizia positiva per il settore rinnovabili, evidenziando che tra le società maggiormente esposte troviamo Enel, Erg, Alerion, ma anche A2A ed Iren.