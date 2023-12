ERG si prende una pausa. L’intervista all’AD

ERG in lieve calo dopo tre rialzi di fila, con l’attenzione rivolta alle dichiarazioni del CEO.

La seduta odierna ha visto scattare il semaforo sul rosso per ERG che, dopo tre sessioni consecutive in salita, ha terminato gli scambi in calo.

ERG frena dopo tre rialzi consecutivi

Il titolo, dopo aver guadagnato oltre due punti percentuali ieri, ha mostrato un andamento cauto oggi.

A fine giornata, ERG si è fermato a 28,6 euro, con un calo dello 0,14% e circa 200mila azioni trattate, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a quasi 500mila.

ERG: spunti dall’intervista al CEO

Dopo l’accordo siglato ieri dalla società negli Stati Uniti, Il Sole 24 Ore oggi ha riportato le indicazioni del CEO di ERG, Paolo Merli.

Tra gli spunti principali dell’intervista si segnala che l’investimento negli assets statunitensi è coerente con il posizionamento di gruppo in un’area in forte crescita e con un quadro regolatorio stabile.

La grande disponibilità di risorsa naturale e l’ulteriore diversificazione geografica, inoltre, garantiscono maggiore stabilità alle produzioni di gruppo.

La scelta di entrare nel mercato statunitense attraverso una joint-venture è giustificata dall’entrata in un nuovo mercato con un partner che garantisce la gestione degli assets e consente l’inserimento nella realtà americana.

La diversificazione è anche conseguenza dell’incertezza politico/normativa in Europa, e delle misure straordinarie negative implementate nei mesi scorsi che hanno aumentato l’interesse verso altri mercati.

Una ulteriore diversificazione non è esclusa, ma ERG per i prossimi 5 anni si focalizzerà sul consolidamento delle posizioni in Europa e negli Stati Uniti.

ERG: la view di Equita SIM

Come commentato ieri, gli analisti di Equita SIM giudicano positivamente la decisione di allargare l’esposizione al mercato americano attraverso assets ad elevato load factor e protetti da PPA, in un’area con elevata visibilità su rendimenti e con una pipeline di 1GW che consente ulteriori possibilità di sviluppo green-field nei prossimi anni.

Non cambia la strategia suggerita per ERG, con la conferma di una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 31 euro.

ERG: la strategia di Mediobanca

L’ottimismo della SIM milanese è condiviso anche da Mediobanca Research che oggi ha reiterato il rating “outperform” dopo l’intervista al CEO di ERG, richiamando l’attenzione in particolare l’attenzione sulla nuova pipeline da 1 GW, che aggiunge potenziale di crescita a quella da 3,8 GW in Europa.