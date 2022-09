Il Ftse Mib ha reagito dopo aver avvicinato i minimi dell'anno, ma non basta per cantare vittoria. L'analisi di Antonello Marceddu.

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata ad Antonello Marceddu, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sui principali indici azionari, con una particolare attenzione rivolta a Piazza Affari.

Il Ftse Mib è sceso ieri a lambire i minimi dell'anno, per poi avviare un recupero dal bottom. Quali le attese nel breve?

L'auspicio che è i minimi dell'anno in ara 20.400 di Ftse Mib possano funzionare da supporto.

L'indice si trova in una zona assolutamente negativa e gli indicatori confermano la presenza di volatilità sul mercato.

Sembrava inizialmente che i minimi di lunedì e martedì in area 20.950 avrebbero potuto frenare la discesa, ma così non è stato.

Possibile un rimbalzo dalle quotazioni attuali, ma bisognerà attendere gli sviluppi della sessione odierna per capire se effettivamente il Ftse Mib riuscirà a premere sull'acceleratore per una ulteriore salita.

Se anche la sessione odierna sarà negativa, con ogni probabilità l'indice andrà a rivedere i minimi dell'anno, per poi scendere più in basso.

Sotto i 20.400 punti il Ftse Mib scivolerà verso area 20.000 prima e in seguito verso i 19.500 punti, con proiezione successiva in area 18.000 nella peggiore delle ipotesi.

Il focus per ora è sui minimi dell'anno in area 20.400,la cui tenuta sarà essenziale per evitare ulteriori approfondimenti ribassisti.

L'euro-dollaro ha avviato un netto recupero dai minimi di periodo. C'è spazio per ulteriori rimbalzi?

L'euro-dollaro dopo aver toccato e superato i minimi di inizio settimana, sta provando un po' a reagire e vediamo se ce le farà.

Il cross sembra aver trovato supporto sul minimo poco sotto quota 0,96 e più di qualcuno ha approfittato per intervenire, spingendo le quotazioni oltre area 0,97.

Per spingersi ancora in avanti l'euro-dollaro deve mantenersi sopra i massimi di lunedì a 0,967 e ancor più sopra i top del 23 settembre a 0,985.

C'è da dire però che quest rialzi devono essee presi con le pinze perchè spesso non vengono consolidati e quindi potrebbero rivelarsi fallaci.

Finchè l'euro-dollaro rimane laterale e con una tendenza leggermente rialzista potrebbe anche farcela.

Consiglio cautela, invitando a prestare molta attenzione ai rialzi dell'euro-dollaro.

Il petrolio sta allungando al rialzo dopo aver toccato dei minimi di periodo in area 76 dollari. Cosa aspettarsi ora?

Il petrolio ieri ha violato con facilità la resistenza degli 80 dollari, spingendosi anche oltre.

Sul grafico ho provato a montare due canali rialzisti, con due punti di riferimento per ognuno: il minimo e il massimo della seduta del 14 giugno per il canale più alto e del 17 giugno per quello più basso.

I minimi visti negli ultimi tre giorni potrebbero dare l'impressione che magari il petrolio possa spingersi ben oltre gli 80 dollari, approssimandosi agli 86-88 dollari.

Possibile quindi una prosecuzione rialzista per il Wti, previo superamento di quota 84 dollari, massimo del 23 settembre.