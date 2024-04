Fincantieri brilla dopo nuovo maxi ordine. Analisti cauti

Cala il sipario su un’altra seduta tutta in salita per Fincantieri che ha guadagnato terreno per la seconda giornata di fila.

Il titolo ieri ha avviato la settimana con un rialzo di quasi tre punti percentuali, reagendo dopo due sessioni consecutive in calo.

Fincantieri in rally

Quest’oggi Fincantieri ha fatto ancora meglio, terminando le contrattazioni a 0,781 euro, con un rally del 3,86% e volumi di scambio vivaci, visto che sono transitate sul mercato oltre 35 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a poco meno di 9 milioni.

Fincantieri: nuovo importante ordine da Norwegian Cruise Line

Fincantieri ha annunciato ieri sera a mercato chiuso di aver ricevuto da Norwegian Cruise Line un importante ordine per 4 nuove navi da crociera: 2 per il brand Regent Seven Seas Cruises e 2 navi per il brand Oceania Cruises.

Il contratto per queste 4 navi è effettivo e già garantito da finanziamento. Le consegne sono previste per il 2026, 2027, 2028 e 2029.

Fincantieri ha inoltre sottoscritto sempre con Norwegian Cruise Line una lettera d’intenti per altre 4 navi.

Questo potenziale ordine, nel caso l’armatore riesca ad ottenere tutti i finanziamenti necessari, andrà a sostituire un ordine già esiste (ed incluso nel backlog) da 2 navi dello stesso armatore con le nuove navi che avranno però una maggiore dimensione.

Secondo gli analisti di Equita SIM si tratta di un ordine importante per Fincantieri sia per dimensioni, sia perché segna la ripartenza degli ordini nel settore cruise anche per navi di grande dimensione.

Gli esperti non si aspettano impatti nel breve sui numeri di Fincamtieri sia di P&L, date le consegne molto in là nel tempo, che di balance sheet, data la dinamica dei pagamenti tipica del settore con circa l’80% del valore della nave incassato alla consegna.

Confermata la view cauta di Equita SIM che su Fincantieri mantiene invariata la strategia improntata alla cautela, con una raccomandazione “hold” e un prezzo obiettivo a 0,54 euro.

Fincantieri: la view di Banca Akros

Non si sbilanciano neanche i colleghi di Banca Akros che ha un rating “neutral” sul titolo, dopo la notizia relativa al nuovo ordine, definita chiaramente positiva e solo parzialmente attesa.

Gli analisti non escludono altre buone notizie da Miami, dove è in corso Seatrade, la più grande fiera del settore crocieristico al mondo.

Fincantieri al vaglio di Intesa Sanpaolo

Non diversa l’indicazione che giunge da Intesa Sanpaolo, i cui analisti anno reiterato la raccomandazione “hold” su Fincantieri, dopo la nuova commessa ricevuta da Norwegian Cruise Line e la lettera d’intenti siglata per altre 4 navi.

Gli analisti stimano che l'ordine per le prime 4 navi da crociera possa valere oltre 3 miliardi di euro euro e vedono per il secondo ordine potenziale un valore intorno ai 6 miliardi.

A detta di Intesa Sanpaolo la notizia è positiva per il gruppo, contribuendo a saturare la sua capacità produttiva per il segmento cruise nei prossimi anni.

Inoltre, i nuovi ordini potrebbero rappresentare un segnale di potenziale ripresa nella domanda del cruise dopo la crisi Covid, aumentando la visibilità di medio-lungo periodo per la divisione.