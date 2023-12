Ftse Mib può salire ancora. Saipem, ENI ed Enel buy?

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Massimiliano De Marco, analista tecnico di Robotrend.com, con domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chips.

Il Ftse Mib non riesce per il momento a spingersi oltre la soglia dei 30.500 punti. Quali i possibili scenari nel breve?

L’indice Ftse Mib è in consolidamento nelle ultime sedute, ma nulla lascia pensare ad un’inversione di tendenza, almeno finchè non ci sarà una chiusura daily sotto i 29.750 punti, il livello del precedente breakout.

Ftse Mib le attese nel breve

Le prossime sessioni potrebbero essere condizionate dagli scarsi volumi natalizi, ma è lecito pensare che il rialzo non sia finito e si debbano vedere almeno delle divergenze con gli oscillatori prima di correzioni più profonde.

L’analisi di ENI e Saipem

ENI e Saipem offrono spunti interessanti sugli attuali livelli di prezzo? Quali strategie ci può suggerire per entrambi?

ENI rimarrà in trend rialzista finchè la trendline ascendente, che al momento passa per 14,2 euro, non verrà violata.

Nel breve, anche 14,78 euro è un livello significativo, mentre per puntare a nuovi massimi il titolo deve tentare la rottura sopra 15,3 euro.

Saipem è da diversi mesi in un range compreso tra 1,36 e 1,59 euro. Solo una rottura decisa di uno di questi due livelli darà una direzionalità chiara al titolo.

Enel e A2A sotto la lente

Come valuta i recenti movimenti di Enel e A2A e quali indicazioni operative ci può fornire per entrambi?

Il recente rally di Enel è stato particolarmente ripido e mostra qualche segno di rallentamento del momentum.

Il livello più significativo è il precedente minimo relativo a 6,63 euro: rompere la serie di minimi crescenti sarebbe un primo segnale che è in atto un’inversione.

A2A ha un supporto importante in area 1,87 euro, ma il livello più significativo è 1,75 euro per mantenere la forte impostazione rialzista recente.

Un’eventuale resistenza al rialzo si trova a 2,05 euro, dove si incrociano un canale rialzista e la linea che connette i precedenti due massimi relativi.

Uno sguardo a Wall Street

Cosa può dirci in merito al recente andamento di Wall Street e quali i possibili scenari nel breve?

Gli indici americani macinano record, e con quasi due mesi di rally ripidissimo cancellano di fatto i cali del 2022, come successo al Nasdaq 100 che fa segnare un nuovo massimo storico, mentre all’S&P500 manca ancora una manciata di punti. Mentre è probabile che le sedute dei prossimi giorni saranno di scarso interesse, come spesso accade nel periodo natalizio, vale la pena dare un occhio al supporto del future a 4.770 punti, come base per la ripartenza verso nuovi massimi (distanti poco più dell’1%) in caso di correzione.

Al momento, però, anche una correzione più marcata non intaccherebbe l’impostazione rialzista che ha visto un record di 7 settimane verdi consecutive (non succedeva dal 2017) e 8 sedute consecutive al rialzo.