Ftse Mib: serve cautela nel breve. Bper e Banco BPM buy?

Il Ftse Mib tocca vette sempre più alte e la corsa al rialzo non è ancora finita. La view di Sante Pellegrino.

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Sante Pellegrino, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione dei mercati e in particolare di Piazza Affari.

Il Ftse Mib ieri ha aggiornato nuovamente i massimi di periodo. Quali le attese per le prossime sedute?

La corsa del future sul Ftse Mib è destinata a proseguire almeno fino alla resistenza dei 33.880 punti, scoglio creato dal roll-over del future dalla scadenza di marzo a quella di giugno.

Ftse Mib: quali scenari ora?

Il superamento dei 33.880 punti porterà sicuramente sopra i 34.000 punti, con obiettivo a 34.500 prima e a 36.270 punti, altra resistenza storica per il Ftse Mib.

Sarà importante in ogni caso capire come si arriverà su quei valori e soprattutto se ci sarà ancora forza per spingersi fino ai 36.270 punti.

La parola d’ordine è prestare attenzione, specie se il future sul Ftse Mib dovesse scendere sotto i 32.800 punti.

La view su Banco BPM e Bper Banca

Banco BPM e Bper Banca ieri sono stati tra i migliori del Ftse Mib. Cosa può dirci di questi due titoli?

Banco BPM si spinge a un soffio dalla soglia dei 6 euro che quasi certamente saranno raccolti e il titolo in ipercomprato potrebbe spingersi fino ai 6,4 euro.

Prestare attenzione solo a un eventuale ritorno del titolo al di sotto dei 5,5 euro.

Nuovi top per Bper Banca che ha come obiettivo i 3,3 euro e sarà importante prestare attenzione a un eventuale ritorno del titolo al di sotto dei 3,87 euro, visto che in tal caso diventerà un po’ pericoloso.

STM sotto la lente

STM è stato colpito dalle vendite ieri, scivolando in fondo al Ftse Mib. Quali indicazioni ci può fornire per questo titolo?

Seduta negativa ieri per STM che ha creato un gap di esaurimento che potrebbe spingere i corsi verso i 39 euro, raggiunta la quale bisognerà calcolare bene le misure, perché si potrebbe scendere verso i 37,5 euro prima e i 35 euro dopo.

L’unico motivo per andare al rialzo su STM sarà il superamento della barriera dei 42 euro.

L’analisi di Iveco Group

Iveco Group ha messo a segno ieri la migliore performance tra le blue chip. Quali strategie ci può suggerire per questo titolo?

Iveco Group dovrà superare la soglia resistenziale dei 13,5 euro, oltre cui troverà forza verso l’area dei 14 euro, diversamente si tornerà indietro sul supporto statico dei 12 euro.

Un titolo da tenere d’occhio

Ci sono altri titoli che sta seguendo con interesse a Piazza Affari?

Sto seguendo Generali che continua a macinare nuovi massimi e ora siamo intorno all’area dei 23 euro.

Sarà bene fare attenzione perché anche in questo caso siamo in ipercomprato, quindi bisognerà monitorare un eventuale ritorno sotto il supporto dei 22 euro, ma non avendo resistenze cicliche si naviga a vista.