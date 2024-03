Banco BPM e Bper Banca: quale mettere in portafoglio?

A dispetto dell’inversione di rotta registrata dal Ftse Mib, che ora viaggia in territorio leggermente negativo, prosegue in rialzo la seduta di Bper Banca e Banco BPM, con un movimento quasi all’unisono.

Bper Banca e Banco BPM in rialzo

Sale leggermente di più Bper Banca che, dopo aver guadagnato quasi un punto e mezzo percentuale venerdì scorso, propone un copione simile oggi.

Il titolo negli ultimi minuti viene fotografato a 4,078 euro, con un vantaggio dell’1,47% e oltre 12,5 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 17 milioni.

Simile l’andamento di Banco BPM che, dopo aver chiuso la sessione di venerdì scorso con un progresso dell’1,5%, oggi avanza al momento dell’1,33% e oltre 8 milioni di azioni transitate sul mercato fino a ora, contro la media mensile pari a circa 16,5 milioni.

I due bancari mostrano più forza del Ftse Mib, beneficiando delle positive indicazioni arrivate da KBW.

Bper Banca: KBW alza prezzo obiettivo e stime

Gli analisti hanno confermato la raccomandazione “outperform” su Bper Banca, con un prezzo obiettivo incrementato da 5,27 a 5,79 euro.

Gli esperti hanno anche messo mano alle stime di eps, alzandole del 12% per l’anno in corso, del 7% per il prossimo e del 2% con riferimento al 2026.

Banco BPM: KBW resta cauto

Gli analisti di KBW sono invece più prudenti su Banco BPM, tanto da reiterare il rating “market perform”, con un target price che sale da 6,87 a 7,55 euro.

Anche in questo caso sono state rivisitate le stime di eps, con un rialzo del 2% sul 2024 e del 6% sul 2025, mentre sono rimaste invariate quelle relative al 2026.