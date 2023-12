Bper Banca ancora giù. Nessun sostegno dai rumor

Anche quest’ultima seduta della settimana non sta riservando nulla di buono per Bper Banca, che perde ancora terreno e accusa la peggiore performance nel settore bancario, occupando una delle ultime posizioni nel paniere delle blue chip.

Bper Banca in rosso per la quarta seduta di fila

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un affondo di quasi sei punti percentuali, oggi arretra per la quarta seduta di fila.

Negli ultimi minuti, Bper Banca viene fotografato a 3,045 euro, con una flessione del 2,72% e volumi di scambio vivaci, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 22 milioni di azioni, già al di sopra della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 19 milioni.

Bper Banca: segnali contrastati da Spread e BTP

Il titolo non è certo aiutato dalle indicazioni contrastanti che arrivano dal mercato obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund risale dopo l’affondo della vigilia e si apprezza dello 0,7% a 168,96 punti base, mentre ulteriori acquisti sui BTP favoriscono una flessione dei tassi, tanto che il rendimento del titolo a 10 anni scende dello 0,66% al 3,753%.

Bper Banca: rumor sul cantiere governance

Bper Banca, intanto, non trova alcun supporto nelle indiscrezioni di stampa, riportate in particolare dal Corriere della Sera, da cui si apprende che la banca avrebbe avviato il cantiere governance in vista del rinnovo del CdA con l’assemblea ad aprile 2024.

Secondo indiscrezioni dei mesi, scorsi l’attuale CEO Montani potrebbe non essere ricandidato e la lista del CdA potrebbe dunque presentare un nuovo CEO.

Secondo Il Corriere della Sera, tra i possibili candidati CEO di Bper Banca ci sarebbero, come soluzioni interne, il consigliere Gianni Franco Papa o il vice-direttore generale e responsabile finanza Gian Luca Santi, mentre Marina Natale, ex CEO di AMCO ed ex-CFO di Unicredit, potrebbe rappresentare una soluzione esterna.

Bper Banca: focus su consolidamento settore

L’articolo si focalizza anche su eventuali scenari di consolidamento nel settore, riprendendo la speculazione Bper Banca-Banca Monte Paschi, con il MEF che potrebbe assumere il ruolo di silent-partner (socio senza diritto di voto) nella entità che nascerebbe dalla fusione, di cui deterrebbe, assumendo un’operazione 100% carta ai prezzi attuali, circa il 18%.

Con il rinnovo del CdA di Bper Banca nella primavera 2024 e ancora diversi cantieri in fase di ultimazione, gli analisti di Equita SIM difficilmente ritengono che lo studio dell’operazione Banca Monte Paschi da parte di Bper Banca possa partire prima di fine 2024.

Con l’accordo bancassicurativo con Axa in scadenza nel 2027, a detta di Equita SIM rimane da valutare se Bper Banca opterà di muoversi prima su altri nomi, come ad esempio Banca Popolare di Sondrio, che vede Unicredit come primo azionista al 20%.

Non cambia intanto la view di Equita SIM, che su Bper Banca mantiene inalterata la sua strategia improntata alla cautela, con una raccomandazione “hold” e un prezzo obiettivo a 4,6 euro.