Bper Banca pimpante. S&P assegna rating investment grade

Ancora una seduta in positivo per Bper Banca che viaggia in salita per la terza giornata di fila.

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un vantaggio di due punti percentuali, si spinge in avanti anche oggi, riuscendo a fare ancora meglio.

Bper Banca al top sul Ftse Mib

Mentre scriviamo, Bper Banca viene fotografato a 4,207 euro, appena sotto i massimi intraday, con un vantaggio del 2,63% e oltre 11 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 17,3 milioni.

Bper Banca oggi mostra una maggiore forza relativa rispetto al Ftse Mib e mette a segno la migliore performance non solo nel settore bancario, ma nell’intero paniere delle blue chip.

Bper Banca: S&P assegna rating “BBB-”

Il titolo si spinge in avanti dopo che S&P Global ha assegnato i rating a Bper Banca, attribuendo in particolare rating investment grade, BBB-, al long term issuer credit rating della banca. L’outlook riguardante tutti i rating è “positivo”.

L’agenzia ha spiegato in una nota che i rating dell’istituto di credito emiliano possano beneficiare di una rete nazionale consolidata e ben diversificata, di una solida qualità del credito, di una robusta posizione patrimoniale e di buone prospettive di redditività.

Gli analisti di Equita SIM valutano positivamente la notizia di attribuzione di un rating investment grade a Bper Banca, a conferma dell’incremento della redditività della banca e dell’efficace percorso di rafforzamento della posizione di capitale e miglioramento dell’asset quality a livelli best-in- class nel settore.

L’attribuzione di un rating investment grade avrà inoltre un impatto positivo sul costo delle future emissioni da parte della banca.

Non cambia intanto la view della SIM milanese che su Bper Banca mantiene una strategia improntata alla cautela, con una raccomandazione “hold” e un prezzo obiettivo a 4,7 euro.