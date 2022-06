Petrolio: chiusura in rialzo ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 117,58 dollari, in salita del 2%.

Wall Street: chiusura fortemente ribassista ieri per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l'S&P500 sono scesi del 2,42% e del 3,25%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 10.646,1 punti, con un affondo del 4,08%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: la produzione industriale ad aprile dovrebbe salire dello 0,4% dopo il rialzo dello 0,9% precedente, mentre la capacità di utilizzo degli impianti è vista in aumento dal 78,3% al 78,6%.

Per il Superindice di maggio le stime parlano di una variazione negativa dello 0,4% dopo il calo dello 0,3% precedente.

Nel primo pomeriggio è previsto un discorso di Jerome Powell, presidente della Fed.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: il dato finale dell'inflazione a maggio dovrebbe salire dell'8,1% su base annua, mentre per la versione "core" le stime parlano di un incremento del 3,8%.

Da segnalare una riunione dell'Ecofin che avrà inizio alle ore 10.30.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Enel: la società ha firmato ieri gli accordi relativi alla cessione dell'intera partecipazione nel capitale sociale di PJSC Enel Russia.

Gli accordi sono stati sottoscritti con PJSC Lukoil e il Closed Combined Mutual Investment Fund “Gazprombank-Frezia”, per la cessione dell’intera partecipazione detenuta in Enel Russia, pari al 56,43% del capitale sociale, per un corrispettivo totale pari a circa 137 milioni di euro che sarà corrisposto al closing.

Scadenze tecniche Piazza Affari: prevista per oggi le scadenze dei future e dei contratti di opzioni sulle azioni e sugli indici con termine a giugno e conseguente passaggi agli strumenti con scadenza settembre.