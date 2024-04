Dopo l’eliminazione per mano della Roma in Europa League, in casa Milan la situazione è molto agitata. La doppia sconfitta con i giallorossi ha portato a una dura contestazione dei tifosi e messo a serio rischio il futuro dell’allenatore, che rischia di dire addio alla panchina del diavolo. Alla luce degli ultimi risultati deludenti, l’esonero di Pioli sembra sempre più vicino: chi potrebbe essere il suo sostituto? Il toto nomi per scoprire che siederà sulla panchina rossonera dalla stagione 2024/2025 è già iniziato. Ecco la lista di nomi dei possibili sostituti di Pioli.

La Curva Sud scarica Pioli

I tifosi del Milan non hanno preso bene l’eliminazione dall’Europa League ai quarti di finale contro la Roma. Dopo la partita di andata 1-0, i membri della Curva Sud si aspettavano una partita in cui i giocatori avrebbero provato in tutti i modi a guadagnarsi il passaggio del turno.

Così non è stato, anzi. Dopo soli 22 minuti di gara, i giallorossi erano in vantaggio di ben 2 gol. Il gol di Gabbia che ha accorciato le distanze non è bastato a portare a casa il risultato e non ha placato l’ira dei tifosi milanisti.

Se nella stagione 2021/2022, che si è conclusa con lo scudetto del Milan, il coro di tifosi era #Pioliisonfire, nella stagione 2023/2024 l’hashtag tornato di tendenza è #Pioliout, indicativo di quanto l’idillio tra l’allenatore e i supporter della squadra sia finito.

Caro Mister. Desidero fortemente ricordarti come l’artefice di uno dei più bei scudetti della storia del Milan, ma poi si arriva al punto in cui inesorabilmente le strade si debbano dividere e direi che tutti noi tifosi abbiamo aspettato anche fin troppo!

Così inizia il post su Instagram di Luca Lucci, capo della Curva Sud Milano. All’interno di questo sfogo vengono riconosciute anche delle attenuanti all’allenatore, ma è chiara la richiesta dell’esonero di Pioli.

I motivi che spingono questa contestazione sono legati al fatto che la squadra sembra essere noiosa, priva di gioco, confusa, inadeguata e impreparata nelle partite decisive.

Chi potrebbe essere il sostituto di Pioli in caso venisse esonerato

Il futuro di Stefano Pioli non è mai stato così tanto in bilico ed è probabile un addio a fine stagione. In molti quindi cominciano a chiedersi chi sarà il suo sostituto. Tra allenatori attualmente senza una squadra e altri alla ricerca di nuove sfide, ecco chi potrebbe sedere sulla panchina del Milan nella stagione 2024/2025.

Secondo i bookmakers, il nome in cima alla lista è quello di Antonio Conte, ex Juventus e Inter e già in orbita Milan da quando i risultati della squadra lombarda sono diventati meno soddisfacenti. L’allenatore pugliese è senza squadra da quando ha lasciato il Tottenham a marzo 2023.

Altre due opzioni per i dirigenti sono quelli di Palladino e Thiago Motta. Il primo ha preso in mano il Monza nel 2022, lo ha portato fuori dalla zona retrocessione ed è in corsa per un posto in Conference League. L’oriundo, invece, ha trasformato il Bologna che grazie alle sue idee è in zona Champions League e non sembra intenzione di lasciarla.

Non per forza però il prossimo allenatore del Milan sarà italiano. Due profili stranieri sono tra i possibili candidati alla corsa alla panchina. Si tratta di Julen Lopetegui e Julian Nagelsmann. Lo spagnolo è svincolato da agosto 2023, quando ha rescisso il contratto con il Wolverhampton a soli 6 giorni dall’inizio della stagione. Il tedesco, invece, è stato esonerato a marzo 2023 dal Bayern Monaco ma è ancora sotto contratto con i bavaresi. Nonostante ciò, il suo agente ha detto che è in contatto con altri club per tornare in panchina.

In basso tra le quote dei bookmakers ci sono anche Roberto De Zerbi, in difficoltà in questa stagione con il suo Brighton, e Maurizio Sarri, che ha lasciato la Lazio a marzo 2024.