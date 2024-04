Bologna addio: Milan o Juve, dove allenerà Thiago Motta nella prossima stagione?

All'inizio del campionato 2023/2024 nessuno avrebbe scommesso sulla partecipazione del Bologna in Champions. Thiago Motta ora è un allenatore richiestissimo e potrebbe non esserci un nuovo anno sulla panchina rossoblù.

Il Bologna dei miracoli sta sorprendendo in Serie A e presto potrebbe farlo anche in Europa. Il merito non è solo di giocatori del calibro di Zirkzee o Calafiori, ma anche dell'allenatore. I rossoblù sono giovani, affamati ed energici: non hanno nulla da perdere. La mentalità è quella giusta e viene proprio dal c.t. Ma il neoallenatore potrebbe abbandonarli già dal campionato 2024/2025, con grandi squadre che pagherebbero a peso d'oro i suoi servigi. Ma dove allenerà Thiago Motta dopo un eventuale addio al Bologna?

Voci di mercato: Thiago Motta dove allenerà la prossima stagione?

Che Thiago Motta rimanga al Bologna anche nella stagione 2024/2025 è altamente improbabile. Già da qualche tempo si parla di grandi squadre - anche estere - che offrirebbero all'italo-brasiliano le loro panchine. Tutti in Europa sono ammaliati dal bel gioco di Thiago Motta, improntato all'aggressività: un calcio a massimo due tocchi che vince e convince, anche senza fare affidamento a nomi di lusso e calciatori da prima pagina.

Giocatori come Calafiori e Zirkzee hanno notevolmente aumentato il loro rendimento e, ad oggi, sono punti di riferimento del gioco rossoblù, valorizzati entrambi proprio da Thiago Motta. Posch è un altro bellissimo esempio, ma per citare tutti i giocatori che sotto la guida "mottiana" sono migliorati dovremmo elencare l'intera rosa del Bologna.

Insomma, Motta sa esattamente come spingere al massimo i propri uomini e riesce benissimo nel suo intento. Non è un caso che società come Juventus e Milan siano in prima fila a offrire le proprie panchine, con i bianconeri in leggero vantaggio. Dopo il crollo dei torinesi a febbraio 2024, la dirigenza juventina non sembra più così convinta di tenere ancora Allegri per il prossimo anno. I tifosi invocano a gran voce Thiago Motta e per il momento a Torino traspare un cauto ottimismo.

A Milano, sponda rossonera, il nome di Thiago Motta è tra quelli più caldi per un eventuale post-Pioli. L'allenatore del diavolo ultimamente non sta affatto deludendo dal punto di vista dei risultati, ma troppo spesso il gioco langue sotto i colpi delle ripartenze avversarie: chissà se l'anno prossimo il tecnico di Parma sarà ancora legato ai colori rossoneri. Nel frattempo, si vocifera anche di un inserimento da parte di Antonio Conte, operazione difficile ma non impossibile.

Thiago Motta non sembra essere ricercato più di tanto nella Capitale, sia da parte giallorossa sia da quella biancoceleste: entrambe le squadre hanno da poco un nuovo allenatore con cui provare a giocarsi una fetta importante di campionato, anche per la stagione successiva. All'Inter Inzaghi non sembra essere in discussione, grazie al suo dominio incontrastato in campionato e un rinnovo di contratto che sembra sempre più vicino. L'italo-brasiliano, insomma, difficilmente troverebbe spazio alla Pinetina. Da escludere totalmente il Napoli, piazza troppo calda per Thiago Motta e il suo agente, che ai microfoni di Radio Kiss Kiss dichiara:

Thiago Motta non conosce ancora il suo futuro, ma sicuramente non sarà a Napoli. L'allenatore del Bologna non verrebbe a Napoli nemmeno se De Laurentiis gli comprasse Zirkzee e Calafiori, ha altri progetti per il suo futuro.

Le suggestioni estere

L'Italia sembra essere la meta preferita da Thiago Motta, che però non escluderebbe un'avventura europea, lontana dai confini nazionali. Le operazioni più suggestive lo porterebbero sulle panchine di Liverpool e Bayern Monaco, che dalla stagione 2024/2025 non potranno fare più affidamento sui loro attuali allenatori.

Motta dal canto suo potrebbe tornare in Francia, al PSG, questa volta come c.t. della prima squadra. L'ex centrocampista aveva terminato la sua carriera da giocatore lì e, contemporaneamente, aveva iniziato quella da tecnico, nelle giovanili. Un suo ritorno sarebbe più che apprezzato dalle parti della Torre Eiffel, ma - per quanto suggestiva - l'ipotesi resta quantomeno improbabile.

Un altro ritorno potrebbe avvenire in Catalogna, nel Barcellona, con Xavi che ha già dichiarato le dimissioni alla fine della stagione. Le possibilità per Motta sono decisamente tante, con l'italo-brasiliano sempre più al centro del mercato degli allenatori: alla fine, l'ultima parola spetterà a lui.

Che modulo usa Thiago Motta?

Motta in passato ha fatto affidamento al 4-3-3, ma la vera fortuna del Bologna dei miracoli è stata senza dubbio il 4-3-2-1. La tattica di Thiago Motta consiste nel portare in avanti i centrali di difesa, che escono aggressivi dalla propria linea per avanzare e imporre il proprio gioco, creando una sorta di 3+1 in fase di costruzione.

Chi è la moglie di Thiago Motta?

La moglie di Thiago Motta si chiama Francisca: insieme hanno avuto una figlia di nome Sophie, di cui non si sa molto.