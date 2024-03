Inter, Simone Inzaghi verso il rinnovo fino al 2027: i dettagli del nuovo contratto

Il rinnovo di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter è vicino. L'allenatore piacentino traghetta i nerazzurri verso nuovi grandi traguardi e la società non intende farselo sfuggire. Con Inzaghi in panchina, la squadra appare compatta, serena e vincente: il suo terzo rinnovo appare così più vicino che mai. Il contratto attuale scade nel 2025 ed entro fine stagione potrebbe firmare un rinnovo biennale. Ecco tutti i dettagli.

Sommario:

1. Inzaghi e Inter, un amore così grande: il rinnovo è vicino 2. Quando scade il contratto di Inzaghi con l'Inter? 3. Quanto guadagna Simone Inzaghi? 4. Cosa ha vinto Inzaghi con l'Inter?

Inzaghi e Inter, un amore così grande: il rinnovo è vicino

L'arrivo di Simone Inzaghi nei panni di tecnico della squadra nerazzurra non aveva inizialmente convinto larga parte dei tifosi. Nonostante le ottime stagioni alla Lazio, per tanti interisti non sarebbe stato lui l'allenatore giusto per la loro squadra del cuore. Per molti, quella di Inzaghi non sarebbe stata una mentalità vincente, eppure al timone dei biscioni ha dato prova di grandi competenze - affiancato, naturalmente, da una rosa di qualità.

E così, mentre la società è protagonista di un possibile accordo con Oaktree, Inzaghi sembra sempre più confermato. Dopo tre stagioni, il rinnovo comincia a farsi più concreto che mai: la conquista della seconda stella è quasi una certezza, mentre un anno prima si giocava una notte da sogno in finale di Champions. La dirigenza sembra intenzionata a offrirgli un prolungamento del contratto prima della fine della stagione. Diversi club europei di alto livello potrebbero essere desiderosi di accaparrarsi l'allenatore piacentino, ma l'Inter pare non voglia sentire ragioni e così gioca d'anticipo. Pensare a un allenatore che inizia la stagione in scadenza è difficile e l'attuale contratto di Simone Inzaghi scade nel 2025: alla luce dei campionati ben disputati, la panchina potrebbe restare nelle sue mani ancora per un po'.

Ebbene sì, perché la società pare voglia prolungare di altri due anni, quindi fino al 2027. Il club, evidentemente, ha piena fiducia nell'allenatore e si parla già di un adeguamento economico. Con il contratto attuale incassa 5,5 milioni annui, ma la cifra potrebbe aumentare di circa un milione. Insomma, per non arrivare impreparati a giugno, mister e società si starebbero già portando avanti.

A essere confermati per altri due anni potrebbero essere anche gli altri del gruppo dirigenti, come il ds Ausilio e l’AD Marotta. Se il suo rinnovo fosse davvero confermato, Inzaghi collezionerebbe ben sei stagioni consecutive sulla panchina dell’Inter, superando le cinque di Bersellini e Trapattoni. A fare meglio di lui, per il momento, solo il Mago Herrera, che arrivò a otto.

Quando scade il contratto di Inzaghi con l'Inter?

Inizialmente in scadenza di contratto nel 2024, Simone Inzaghi ha prolungato per un'altra stagione: il suo nuovo vincolo è stato fissato al 2025, quando l'attuale contratto giungerà a scadenza.

Quanto guadagna Simone Inzaghi?

Dopo il rinnovo di settembre 2023, lo stipendio di Simone Inzaghi è stato adeguato: l'allenatore guadagna 5,5 milioni a stagione più bonus.

Cosa ha vinto Inzaghi con l'Inter?

A tre anni dal suo ingresso nella società nerazzurra, Simone Inzaghi può vantare un bottino di tutto rispetto. Sono tanti, infatti, i trofei conquistati da allenatore dell'Inter. In particolare, la sua squadra si è aggiudicata:

• due Coppa Italia

• tre Supercoppe italiane

• una finale di Champions League, a Istanbul, contro il Manchester City

Senza dimenticare il campionato 2023/2024: a marzo la vittoria dello scudetto sembra già una certezza.