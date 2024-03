Zhang e Oaktree, restano da saldare 370 milioni: l'Inter rischia la cessione del club

L'Inter si avvicina alla vittoria del campionato, ma il presidente Zhang rischia di non avere il tempo per festeggiare. Resta infatti ancora da saldare il debito con Oaktree, che altrimenti porterà alla cessione del club. Ecco qual è la situazione.

L'Inter viaggia spedita verso la vittoria della Serie A 2023/2024. Lo scudetto, che potrebbe essere festeggiato già ad aprile, sarà occasione di festa per i tifosi e magari anche per rivedere a Milano Steven Zhang, il presidente del club milanese. Il campionato rischia di essere però l'ultimo titolo della proprietà cinese, perché maggio 2024 è il mese in cui cade la scadenza per saldare il prestito del fondo Oaktree. Ecco qual è la situazione e i possibili scenari per il futuro dell'Inter, tra cui la cessione del club.

Inter, rischio cessione per il club

La cessione del club neroazzurro è vicina? Oaktree si fa avanti, ma si attende la mossa del presidente Zhang. A causa del blocco agli investimenti esteri, imposto dalla Cina, la famiglia Zhang non ha potuto attingere dal proprio portafoglio per sostenere i costi della società nerazzurra.

Per far fronte alle spese, nel gennaio 2021, il patron dell'Inter ha ottenuto un prestito triennale da Oaktree per una cifra totale di 275 milioni di euro. Come garanzia, al fondo statunitense sono state date in pegno le azioni dell'Inter. Ciò significa che, in caso di insolvenza, le azioni del club passerebbero ufficialmente a Oaktree, che diventerebbe proprietaria dell'Inter.

Con un tasso di interesse del 12%, il debito dell'imprenditore cinese è di oltre 350 milioni.

Zhang-Oaktree, si cerca un accordo tra le parti

La prima proposta fatta da Zhang è stata rispedita al mittente. Questa prevedeva una proroga di un anno con un aumento del tasso di interesse dal 12% al 15%.

Oaktree non ha visto questa come una strada praticabile, perché ritiene improbabile che il club sia in grado di produrre l'utile necessario per colmare il gap.

Attualmente, i bilanci nerazzurri parlano chiaro. Nonostante sia passata da -140 a -85,5 milioni, la società ha comunque registrato una perdita di bilancio. La chiusura del 2023, inoltre, comprendeva anche tutti i premi Champions, compresi quelli del raggiungimento della finale, che hanno portato il fatturato a 425,5 milioni di euro.

Ad oggi il patrimonio netto del club è di -161,9 milioni, mentre l'indebitamento lordo ha raggiunto gli 807 milioni di euro.

Gli scenari futuri per l'Inter

Considerando che Oaktree ritiene il club non in grado di assolvere al debito, la soluzione che idealmente complicherebbe il meno possibile la situazione non è praticabile. Un accordo per estendere il margine di pagamento, infatti, avrebbe concesso più tempo a Zhang per trovare eventuali investitori o diverse proposte di pagamento.

L'imprenditore cinese ha affidato a Goldman Sachs e Raine Group il compito di trovare due fondi disposti a saldare questo debito. L'obiettivo è quello di estinguere il debito pendente e poter guadagnare più tempo per sistemare i bilanci aziendali.

Si tratta però di un'opzione difficile da realizzare, perché maggio è dietro l'angolo e un accordo di questo tipo richiede diverse settimane (nel migliore dei casi) per essere concluso.

L'altra ipotesi a questo punto sarebbe l'ingresso del fondo nella proprietà dell'Inter, che può avvenire in maniera parziale oppure radicale. Nel primo caso, la dirigenza attuale rimarrebbe alla guida della società, potendo così continuare sulla strada intrapresa e che è all'insegna di un trend positivo.

Al contrario, se Oaktree considerasse definitivamente insolvente Zhang, il cambio di proprietà sarebbe radicale e anche la dirigenza probabilmente cambierebbe, con il rischio di destabilizzare gravemente tutto l'ambiente nerazzurro.

Leggi anche Approvato aumento di capitale della Juventus nel 2024: termini e condizioni dell'accordo