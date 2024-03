Maurizio Sarri si è dimesso: ecco perché e chi può essere il nuovo allenatore della Lazio

Sarri non è più l'allenatore della Lazio: la notizia arriva dopo quattro sconfitte di fila inanellate tra Campionato e Champions League. La decisione del tecnico toscano non è certo un fulmine a ciel sereno, ma la situazione è decisamente precipitata troppo velocemente. Maurizio Sarri si è dimesso e la Lazio deve cercare un nuovo allenatore.

Maurizio Sarri si è dimesso: chi è il nuovo allenatore della Lazio?

Le motivazioni non sarebbero riconducibili solo agli scarsi risultati ottenuti negli ultimi mesi, con l'uscita dalla Champions per mano dei bavaresi del Bayern Monaco e con una situazione in campionato che fa rabbrividire qualsiasi tifoso biancoceleste. La Lazio, infatti, è nona in classifica, lontana dal quarto posto di ben 11 punti. Il gioco dei capitolini languiva già da molto tempo e i rapporti con la società erano più tesi che mai, con Lotito che aveva già accennato un cambio di allenatore a fine stagione. Ma tutto questo non lasciava certo presagire le dimissioni a metà marzo, arrivate in modo troppo affrettato e senza preavviso.

E ora a Formello si sta pensando ai possibili sostituti: i nomi più caldi per la panchina biancoceleste sarebbero quelli di Tommaso Rocchi - ex bandiera del club -, Miroslav Klose e Angelo Gregucci.