Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Sante Pellegrino, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione dei mercati e in particolare di Piazza Affari.

Il Ftse Mib è salito ancora ieri dopo il buon rialzo di inizio settimana. Si aspetta ulteriori apprezzamenti?

Importante allungo per il Ftse Mib che si porta sopra la barriera dei 22.000 punti, centrando l'obiettivo dei 22.150 punti.

Ora l'indice dovrebbe salire ancora verso i 22.500/22.750 punti ed è questa l'area di prezzo da raggiungere per definirsi fuori dalla discesa che caratterizza i mercati azionari in generale da inizio anno.

Sopra i 22.500/22.750 punti lo scenario sarà molto positivo per il Ftse Mib che potrebbe spingersi in avanti fino all'ostacolo ambizioso dei 24.400/24.500 punti.

Diversamente l'indice, in caso di ritorni sotto area 22.000 sarà destinato con ogni probabilità a tornare verso il supporto i 21.250 punti.

ENI è stato debole ieri, mentre Saipem ha messo a segno un forte rally. Cosa può dirci di questi due titoli?

Per ENI segnaliamo l'importante allungo sopra la resistenza dei 12,25 euro e con conferme sopra questo livello si potrà salire fino a 12,5 euro, per testare uno swing che potrebbe aprire la strada verso i 13,5 euro prima e i 14 euro dopo.

Un ritorno di negatività si avrà per ENI in caso di discese sotto la soglia degli 11,5 euro.

Molto forte il movimento di Saipem che si è spinto sopra la barriera di 0,75/0,76 euro e ora punta alla soglia di 0,9 euro in prima battuta e di 0,95 euro in un secondo momento.

Per Saipem la view tornerà negativa con una flessione dei corsi sotto l'area di 0,69 euro.

Leonardo ieri è calato in controtendenza sul Ftse Mib. Che fare con questo titolo ora?

Leonardo è stato respinto dalla resistenza a 7,86/7,88 euro e ora deve testare il supporto dei 7,67/7,5 euro.

Ogni allungo sopra i 7,85/7,88 euro porterà il titolo verso la chiusura del gap lasciato aperto a 8,75 euro.

Cosa può dirci in merito al recente andamento di Poste Italiane?

Poste Italiane sta provando a salire oltre quota 8,5 euro e con la conferma del superamento di tale soglia si apriranno spazi di crescita verso gli 8,7 euro in primi e successivamente in direzione degli 8,85 euro.

Ritorno di debolezza per Poste Italiane in caso di ripiegamento dei corsi al di sotto di quota 8,25 euro.

Ci sono altri titoli che vuole segnalarci a Piazza Affari?

Sto seguendo Generali che è salito sopra la resistenza a 14,75 euro, con obiettivi ora a 15,5 euro prima e a 16 euro in un secondo momento.