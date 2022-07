Tra i titoli del Ftse Mib alcuni sono da tenere d'occhio più di altri e gli analisti ne consigliano in particolare uno che offre un buon punto di ingresso ora.

Un titolo da non perdere, PUBBLICATO: 1 ora fa

L'inversione di rotta registrata dal Ftse Mib, che dopo una flessione iniziale è riuscito a risalire la china e a virare in positivo, non è stata di aiuto per tutte le blue chips.

Finecobank cala in controtendenza, tra i peggiori del Ftse Mib oggi

Ce ne sono diverse infatti che sono rimaste ancorate al segno meno e che viaggiano quindi in controtendenza rispetto al Ftse Mib.

Tra le altre segnaliamo Finecobank che, pur avendo recuperato dai minimi della mattinata resta in rosso e ocupa una delle ultime posizioni nel paniere delle blue chip.

Il titolo, reduce da due sessioni consecutive in rialzo, dopo aver chiuso quella di ieri con un progresso di circa due punti percentuali, oggi è finito nuovamente nella rete dei ribassisti.

Mentre scriviamo, Finecobank si presenta a 11,27 euro, con un calo dello 0,88% e oltre 750mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2 milioni.

FinecoBank: le attese di Bca Akros sui conti del 2° trimestre

Il titolo oggi è finito sotto la lente di Banca Akros in vista dei risultati del secondo trimestre che saranno diffusi dal gruppo il prossimo 2 agosto.

Gli analisti evidenziano che nel secondo trimestre la raccolta netta di Finecobank è stata pari a 2,8 miliardi di euro, contro i 2,5 miliardi dello stesso periodo del 2021 e oltre le stime di Banca Akro malgrado lo scenario incerto.

Per il secondo trimestre gli analisti si aspettano un utile netto adjusted pari a 83 milioni di euro, in calo rispetto ai 90 milioni dell'analogo periodo del 2021.

Le commissioni nette sono attese in aumento del 5% a 112 milioni di euro, mentre il margine netto da interessi dovrebbe salire del 2% a 64 milioni.

Le commissioni da investimento potrebbero attestarsi a 72 milioni, in aumento rispetto ai 65 milioni dello stesso periodo dello scorso anno, ma in calo del 2% su base trimestrale.

Le commissioni bancarie sono previste in ascesa da 12 a 14 milioni di euro e quelle di brokerage in calo del del 12% annuo con un -20% trimestrale, stimando profitti di trading in riduzione da 27 a 18 milioni di euro.

FinecoBank: per Bca Akros offre un buon punto di ingresso

In attesa dei dati ufficiali di FinecoBank, Banca Akros ha rivisto verso l'alto le stime del costo del capitale proprio dal 7,8% all'8%, confermando quelle per il triennio 2022-2024.

Gli analisti, malgrado l'attuale situazione geopolitica, ritengono che questo sia un buon punto di ingresso per investire in uno dei modelli di business migliori e meno rischiosi nel settore.

Banca Akros ricorda che l'espansione probabilmente alimenterà la crescita di lungo periodo del business e la diversificazione dei ricavi di FinecoBank potrebbe proteggere contro possibili tempi agitati in vista.

Gli analisti ribadiscono così la loro view bullish sul titolo, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo ridotto da 15,5 a 15 euro, per tenere conto di un maggior costo dell'equity.

FinecoBank: anche Deutsche Bank dice buy. Upside di quasi il 50%

A scommettere senza indugio su Finecobank è anche Deutsche Bank che di recente ha reiterato il rating "buy", con un target price a 16,9 euro, valore che implica un potenziale di upside di quasi il 50% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

La banca tedesca ritiene che Finecobank sia ben posizionato per beneficiare della risalita della curva dei rendimenti, vantando un business model che si basa su brokerage e asset management.