Chiusura contrastata per le Borse europee che, dopo il calo corale della vigilia, non sono riuscite a muoversi nella stessa direzione di marcia oggi.

Il Cac40 ha chiuso in frazionale calo dello 0,05%, mentre il Dax e il Ftse100 sono saliti rispettivamente dello 0,11% e dello 0,33%.

In luce verde anche Piazza Affari, dove il Ftse Mib si è presentato a fine giornata a 34.039 punti, con un progresso dello 0,27%, dopo aver segnato nell’intraday un top a 34.241 e un bottom a 33.712 punti.

L’indice delle blue chip è sceso anche al di sotto dei minimi della vigilia, salvo poi risalire la china e riacciuffare la soglia dei 34.000 punti in chiusura di sessione.

Ftse Mib: la palla passa ora nelle mani della BCE

L’attenzione ora andrà rivolta all’evento clou della settimana, ossia il meeting della BCE in agenda domani, visto che eventuali sorprese positive o negative da questo fronte potranno avere un impatto più meno rilevante su Piazza Affari e sugli altri mercati azionari

Dal punto di vista tecnico, con la tenuta di area 34.000, il Ftse Mib potrà ambire nuovamente a un recupero verso i 34.200/34.300 punti, superati i quali ci sarà spazio per un test di area 34.500.

Con la violazione di tale soglia l’indice potrà allungare il passo verso i 34.800 punti prima e i 34.900/35.000 punti in seguito.

Ritorni al di sotto dei 34.000 punti apriranno le porte a un nuovo test dei 33.800/33.700 punti, persi i quali ci sarà spazio per una discesa verso i 33.500 punti prima e in seguito in direzione di area 33.000.

I market movers negli Stati Uniti

Per la prossima seduta, sul fronte macro USA si segnalano le nuove richieste di sussidi di disoccupazione che dovrebbero calare da 221mila a 215mila unità.

I prezzi alla produzione a marzo sono attesi in positivo dello 0,3% dopo il rialzo dello 0,6% precedente.

Sul versante societario, da seguire prima dell’avvio degli scambi a Wall Street i risultati del quarto trimestre dell’esercizio 2023-2024, da cui si attende un utile per azione di 2,08 dollari.

I dati macro e gli eventi in Europa

In Europa si guarderà all’Italia dove è atteso il dato relativo alla produzione industriale che a febbraio dovrebbe salire dello 0,6% dopo la flessione dell’1,2% precedente.

L’evento clou della seduta sarà il meeting dellas BCE che si concluderà con l’annuncio sui tassi di interesse, destinati a rimanere fermi al 4,5%.

A seguire la conferenza stampa della presidente Christine Lagarde, da cui si attendono indicazioni sulle prossime mosse in materia di politica monetaria.

Da segnalare nel primo pomeriggio una riunione dell’Eurogruppo.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

A Piazza Affari da seguire Gas Plus che presenterà i risultati dell’esercizio 2023 e sotto la lente anche Green Oleo che sarà impegnato nel Capital Markets Day.

In agenda le assemblee di Campari, Banca Monte Paschi e Intercos per l’approvazione dei dati di bilancio dell’esercizio 2023.

Da seguire in mattinata l’asta dei BTP con scadenza febbraio 2027 che saranno offerti per un importo tra 2,75 e 3 miliardi di euro, mentre i BTP con scadenza 2031 saranno in asta per un importo tra 3 e 3,5 miliardi di euro e quelli con scadenza 2039 per ujn ammontare a tra 1,25 e 1,75 miliardi.