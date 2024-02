Ftse Mib: ecco quando entrare long. Saipem ed ENI buy ora?

Il Ftse Mib si conferma bullish e per ora non ci sono elementi che facciano pensare a uno stop del rialzo. La view di Pietro Paciello.

Di seguito riportiamo l'intervista a Pietro Paciello, CEO e Chief Analyst della Paciello Trading Academy, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulla situazione di Piazza Affari e sulle strategie da seguire per diversi titoli.

Il Ftse Mib è arrivato a lambire la soglia dei 32.000 punti, da cui però ha ritracciato. Siamo alle battute finali di questo rialzo o c’è ancora spazio in salita?

In questo momento non c’è nessun elemento che faccia pensare che i mercati azionari possano fermarsi.

C’è stata un’avvisaglia qualche giorno fa con il dato sull’inflazione che è un po’ in crescita, ma sono ancora degli aggiornamenti quasi fisiologici che non spaventano.

Ftse Mib: un target molto ambizioso

Il mercato resta bullish e per il Ftse Mib si parla di zona 33.500 punti, che è un target fino a qualche mese fa assurdo, ma che ora torna attuale.

Definirei il mercato arrivato in zona 33.500 punti di Ftse Mib e questo non vuol dire che sto comprando adesso, ma proverò a inserirmi sulle prossime correzioni.

Con riferimento a queste ultime, consiglio di prestare attenzione al primo supporto di breve-medio periodo in zona 31.000 punti, mentre quello più consistente è in zona 29.500.

Allorquando il Ftse Mib dovesse fisiologicamente decelerare e andare a toccare questi supporti, sicuramente interverrò al rialzo.

Banco BPM e Bper Banca da comprare?

Cosa può dirci in merito al recente andamento di Banco BPM e Bper Banca e quali i possibili scenari nel breve per questi due titoli?

Mi sembra che Banco BPM si stia dirigendo nuovamente verso un’area supportiva molto interessante in area 4,8 euro.

La debolezza è da comprare fino a prova contraria, quindi in caso di discesa in zona 4,8 euro farei un pensierino long su questo titolo

Simile la dinamica grafica di Bper Banca che però sta tenendo meglio ultimamente rispetto a Banco BPM.

In caso di fase correttiva, vedo approdare il titolo in zona 3,15 euro e anche in questo caso non comprerei ora, ma in caso di avvicinamento di area 3,15 euro valuterei un ingresso long su Bper Banca.

L’analisi di ENI e Saipem

Come valuta i recenti movimenti di ENI e Saipem e quali indicazioni operative ci può fornire per entrambi?

ENI si sta avvicinando al supporto che ne sostiene le quotazioni ormai dal 2020 e si tratta di un sostegno molto ben strutturato e costruito che chiama un tentativo rialzista.

Se ENI dovesse toccare area 14 euro, sarà opportuno a mio avviso tentare un buy.

Per Saipem vedo un tentativo di pull-back ribassista in zona 1,395 euro, che vedo come ostacolo abbastanza difficile da superare.

Non entrerei ora sul titolo e a chi fosse già in posizione consiglierei di prestare attenzione al livello di 1,395 euro perché potrebbe generare qualche flusso di vendite dovuto a questa particolare configurazione di pull-back ribassista.