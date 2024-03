Generali: il rialzo non si ferma. I nuovi fair value

A Piazza Affari non si ferma il movimento ascendente di Generali, che anche oggi viaggia in positivo, salendo per l’ottava seduta consecutiva.

Generali in rialzo per l’ottava seduta di fila

Il titolo, dopo aver chiuso la giornata di ieri con un frazionale rialzo dello 0,09%, oggi continua a spingersi in avanti, presentandosi negli ultimi minuti a 22,85 euro, sui massimi di seduta, con un progresso dello 0,44% e oltre 800mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 3 milioni.

Generali resta sotto la lente sulla scia delle indicazioni arrivate da alcune banche d’affari.

Generali: la view di Deutsche Bank

Gli analisti di Deutsche Bank hanno deciso di mantenere una view improntata alla cautela, confermando la raccomandazione “hold”, con un prezzo obiettivo alzato da 19,5 a 20,4 euro.

Questa mossa è stata decisa in seguito a un aggiornamenti dei target price di diverse società del settore assicurativo europeo.

Generali: anche Intesa Sanpaolo rivede la valutazione

Anche i colleghi di Intesa Sanpaolo hanno rivisto la valutazione di Generali, reiterando da una parte il rating “buy” e alzando dall’altra il fair vaule da 23 a 25,2 euro.

Secondo gli analisti, i risultati registrati nel 2023 dalla compagnia triestina hanno fornito visibilità sui messaggi chiave forniti in occasione del Capital markets Day di fine gennaio.

Intesa Sanpaolo evidenzia inoltre che Generali può garantire un'interessante remunerazione dei soci.