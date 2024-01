Hera: il rally non si ferma. Acquisizione nel Waste

Hera ha chiuso in forte rialzo per la terza seduta di fila: dopo il nuovo business plan il focus si sposta su un’acquisizione.

A Piazza Affari non si ferma la corsa al rialzo di Hera che anche oggi ha messo a segno un deciso progresso, salendo per la terza seduta di fila.

Hera ancora in rally

Dopo essersi lasciato alle spalle la sessione di ieri con un rally di oltre il 4,5%, il titolo si è regalato il bis oggi, fermandosi a 3,236 euro, con un rialzo del 4,39% alimentato da forti volumi di scambio, visto che sono transitate sul mercato circa 5,8 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2 milioni.

Hera annuncia acquisizione nel Waste

Due giorni fa Hera ha presentato il nuovo business plan e in linea con gli obiettivi di piano appena svelati, la società ha concluso un accordo per rilevare il 70% dell’azienda piacentina TRS Ecology, società che tratta rifiuti speciali nella provincia di Piacenza.

Il contributo previsto dall’acquisizione è di circa 64mila tonnellate aggiuntive di rifiuti industriali ed un Ebitda che pre-sinergie è di circa 6 milioni di euro.

Equita SIM ricorda che il nuovo piano industriale al 2027 prevede acquisizioni per un contributo di 100 milioni di euro complessivi.

Gli analisti mantengono una view cauta su Hera, con una raccomandazione “hold” e un prezzo obiettivo a 3,5 euro.

Hera: bullish la view di Mediobanca

Bullish il giudizio di Mediobanca Research che oggi ha reiterato il rating “outperform” suil titolo.

Gli analisti stimano tra 35 e 40 milioni di euro il corrispettivo pagato da Hera per l’acquisizione del 70% di Tsr Ecologia, malgrado non siano stati forniti dettagli in merito.

Secondo Mediobanca, l’accordo rafforza il posizionamento di Hera nel segmento rifiuti, come indicato nel piano strategico, che include 650 milioni di euro per operazioni M&A.