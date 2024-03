Inwit poco mosso dopo accordo con Fiera Milano

La seduta odierna prosegue senza particolari emozioni per Inwit che prova a risalire timidamente la china dopo la debolezza della vigilia.

Inwit poco sopra la parità

Il titolo ieri ha avviato la nuova settimana con un lieve calo dello 0,29% e oggi prova a spingersi in avanti, presentandosi negli ultimi minuti a 10,455 euro, con un rialzo dello 0,1% e oltre 170mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 850mila.

Inwit: accordo con Fiera Milano

Inwit non sta dando vita a movimenti degni di nota dopo che la società ha annunciato l’accordo con Fiera Milano per la gestione in esclusiva e lo sviluppo tecnologico di tutte le infrastrutture passive a supporto delle telecomunicazioni mobili del quartiere fieristico a Rho e dell’Allianz MiCo a Milano, per una superficie totale di oltre 551.000 mq.

Inwit effettuerà la gestione integrata delle torri telecom, DAS, Small Cells e fibra ottica oltre allo sviluppo delle coperture indoor DAS per l’upgrade al 5G.

Equita SIM evidenzia che non sono stati comunicati i valori dell’accordo, che rientra nel target di piano strategico della società, segnalando che lo stesso prevede una crescita dei ricavi da New Services dai 32 milioni di euro del 2022 a oltre 95 milioni nel 2026.

Non cambia intanto la view di Equita SIM che sul titolo mantiene invariata la sua strategia bullish, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 13,7 euro.